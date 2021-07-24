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這國總理會庫克 盼蘋果協助挹注經濟活水

編譯易起宇／綜合外電
西班牙總理桑傑士（右）和蘋果執行長庫克（左）會面，會後透露他預期蘋果未來幾年將擴大對西國投資。 歐新社
西班牙總理桑傑士（右）和蘋果執行長庫克（左）會面，會後透露他預期蘋果未來幾年將擴大對西國投資。 歐新社

前幾年台灣很流行一種說法，就是台灣經濟靠蘋果撐起半邊天。好不容易走出新冠疫情谷底的西班牙，或許也希望這家美國公司能為西班牙挹注一些活水。

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）23日和蘋果執行長庫克在蘋果總部會面，會後表示，期待蘋果將來擴大對西國投資，尤其是在人工智慧（AI）和電視節目製作方面。

桑傑士23日結束三天的美西訪問行程，他接受彭博電視專訪時特別強調，看好蘋果在電視產業的發展潛力。「我們預期蘋果未來幾年將增加在西班牙的投資，這對我國轉型為歐洲的影視中心是個巨大賭注。」

蘋果在西班牙除了有11家零售門市外，過去五年也花了約15億歐元（18億美元）投資西班牙的供應商，直接和間接創造了逾7萬個工作機會，去年也以約5,000萬美元價碼，收購巴塞隆納的影像辨識AI公司Vilynx。

桑傑士這一趟美國行，正逢他欲為西國推動疫後經濟復甦之際，以觀光業為主的西國，是去年歐盟經濟受創最嚴重的國家。

西國政府計劃2025年前挹注影視業16億歐元，擴大產業規模30%。自從Netflix在馬德里開設歐洲首座製片基地後，西國正逐漸成為像「冰與火之歌」等大製作的熱門取景地。

桑傑士會見庫克的同一天，已先見了惠普（HP）、英特爾、高通和PayPal等企業執行長，並在會後強調西國發展數位安全和量子運算的潛力。「我認為企業會欣賞我國政府的地方，在於我們有遠見、有計畫，而且希望企業們能一起參與我國的長期轉型和現代化。」

桑傑士此行也見了投資巨擘貝萊德（BlackRock）執行長芬克和多名娛樂業主管，並參訪美國太空總署（NASA）的噴射推進實驗室。

蘋果 投資 美國

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