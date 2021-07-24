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星國主權基金 看淡未來投報率

編譯湯淑君／綜合報導

新加坡主權財富基金GIC交出七年來最佳投資報酬率，主要拜全球股市大漲之賜，但認為未來十年投報率會顯著降低，反映估值已高和債券殖利率攀升因素，不過仍看好科技、永續性和全球供應鏈重組等新興投資題材，也樂觀中國科技業前景。

GIC於23日公布的年報顯示，在截至3月底的2020年，年化實質報酬率達4.3%，是2015年來最佳。五年期名目報酬率增至8.8%，則是2014年來最高。該基金未公布一年期結果或資產管理規模。主權財富基金學會（SWF Institute）估計，GIC管理約4530億美元資產，資料平台全球SWF的資料則顯示資產規模多達5500億美元。

這個規模龐大的機構投資人預期，整體而言，基於疫苗擊退新冠疫情，以及全球央行降利率和龐大的財政刺激，短期成長可期；但未來五到十年投資報酬可能降低，因為通貨膨脹、殖利率上揚、資產價位已高和新冠肺炎疫情影響餘波盪漾。

GIC的解決之道是找尋新利基市場，像是協助產業轉型的數位科技、永續性，乃至於受地緣政治爭端衝擊的企業。GIC是新創公司和資料中心的投資大金主，正在中國股市物色投資機會，並打算明年在雪梨設據點，瞄準不動產和其他資產。

目前美國仍是GIC押注最多的市場，資產配置占比達34%，略低於去年的36%；日本除外的亞洲占比大幅提高到26%；日本的減幅最大。鑒於傳統「股六債四」資產配置策略面臨長期挑戰，過去一年來，GIC已把債券與現金持有部位的占比從50%減為45%左右，並計畫進一步調降，理由是債券殖利率走高（亦即債券價格看跌）。投資長鍾哲雄說，債券與現金「保證」低報酬率，其他資產則「可能」提供低報酬率。

但就眼前來說，各國貨幣與財政刺激驅動市場勁漲，給多國主權財富基金帶來豐碩的投資成果。除了GIC之外，淡馬錫控股上周公布2010年來最佳年度投資報酬，科威特主權財富基金同時期獲利成長33%。

投資 殖利率 債券

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