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染疫增23% 內華達州遭白宮列新冠高風險區

消費用品又喊漲 通膨壓力再升高

編譯陳律安／綜合報導

由於原物料等成本大增，消費用品業者聯合利華和家電大廠惠而浦等製造商已不堪負荷，兩家公司都不排除再度調漲產品售價，可能進一步升高通膨壓力。

消費用品大廠聯合利華22日發布財報時表示，由於面臨通膨上升的壓力，可能調漲旗下各類產品價格。該公司說，正面臨原物料、包裝、運輸成本增加的挑戰，這可能壓低其全年獲利。

聯合利華表示，上半年不計收購與匯率波動的基本營收，增加5.4%至258億歐元（304億美元），主要是拜食品和飲料銷售亮眼所賜，然而同期淨利減少5%至31.2億歐元，原因是受到匯率波動的衝擊。

聯合利華說，由於原料成本上漲、行銷費用比去年高，加上為因應新冠疫情的相關支出，都降低其獲利能力。該公司說，上半年的基本營業利益率比一年前低1個百分點，預期全年利潤率也會稍微下滑。

這家在倫敦上市的消費品巨擘說，繼第2季漲價1.6%後，將在全球持續調漲售價。

隨著美國經濟從疫情加速復甦，再加上消費需求旺盛，使汽車、服飾到餐館的餐點的價格都上漲，美國上月通膨率增幅寫下13年最大。包括寶鹼、通用磨坊（General Mills）等食品製造商，也曾警告今年可能會調漲產品售價。

家電大廠惠而浦則說，如果通膨的升幅超過預期，考慮進一步漲價。

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