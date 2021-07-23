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疫情延燒 豐田泰國廠停工一周

編譯易起宇／綜合報導
豐田在泰國的三座工廠全面停工一周。(路透資料照片)
豐田在泰國的三座工廠全面停工一周。(路透資料照片)

由於Delta變種病毒導致泰國當地新冠肺炎疫情擴大，打亂零件供應鏈，豐田在泰國的三座工廠全面停工一周，這凸顯出汽車供應鏈也因疫情面臨吃緊狀況。

日經新聞報導，豐田泰國廠已從21日開始停工，將至少停工到28日，原因是電子零件連接線材的外部供應商因爆發感染而暫時關廠。豐田表示，將視情況決定29日是否復工。

由於適逢當地假期，豐田泰國廠原本就預訂從24日停工至28日，若能在29日前解決供應鏈問題，實際影響時間便能縮短至三天。

不過這次已是豐田泰國廠第二次因疫情停工，當地2020年3月爆發第一波疫情時，也曾停工一次。

由於從印度傳來的Delta變種病毒造成大規模傳染，泰國從7月開始爆發第三波疫情。曼谷當局為控制疫情，已對爆發疫情的省分實施封鎖措施。豐田泰國廠也位在封鎖區內，但汽車生產並未禁止。

泰國是豐田的第三大海外製造基地，僅次於中國和美國，豐田泰國廠的年產能為76萬輛車，但去年僅生產了44萬輛。泰國廠生產的車輛一半在當地銷售，另一半則外銷全球。

至於東南亞其他地區，馬來西亞6月全國封鎖，也導致豐田和本田工廠被迫關閉。豐田去年在大馬生產約5萬輛車，本田則在當地年產30萬輛機車和10萬輛汽車。

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