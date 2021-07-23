現代汽車第二季營利增219%

受惠於消費者對高利潤運動休旅車及Genesis豪車的強勁需求，現代汽車 上季營業利益大增，並寫下七年來最佳表現。儘管晶片 供應不穩定恐影響到今年下半年銷售，但現代汽車認為晶片缺貨情況可望好轉，該公司也設法維持供應鏈的穩定。

現代汽車22日表示，第2季營業利益比去年同期激增219.5%，至1.89兆韓元（16.4億美元），不僅優於路孚特訪調分析師 預估的平均值1.6兆韓元，也寫下2014年第2季以來的最高紀錄。

現代汽車聲明指出：「SUV車型和豪華品牌Genesis的銷售，維持動能不墜，而且隨著各國持續從疫情復甦，刺激了汽車需求，本公司因此減少購車補助，如此也有助提高第2季的營收和獲利能力。」

分析師另指出，現代汽車保守的供應鏈管理，有助該公司比其他車廠更能因應全球鬧晶片荒的情況，進而支持如此強勁的業績表現。

現代汽車預計，全球晶片短缺的情況到下半年會愈來愈改善，但該公司仍尋求和主要晶片業者建立夥伴關係，以維持穩定的晶片供應。另據6月路透報導，現代汽車正接洽南韓當地的晶片業者，盼推動車用晶片「在地化」設計與生產，降低對外國供貨的依賴。

不過，晶片持續短缺與其他零組件供應的影響，已開始浮現，尤其是讓電動車生產受阻。現代汽車4月暫時關閉一座生產電動車Ioniq 5的工廠，正是出於這個原因。

現代汽車表示，由於車用晶片供應不穩定、原物料價格波動等因素的商業環境帶來挑戰，預計今年下半年的汽車銷售成長可能放緩。

現代汽車執行副總裁姜賢緒（音譯）在財報會議告訴分析師：「5、 6月暫停部分工廠的生產作業，可能對第3季的銷售造成一些影響。原物料價格一直攀升，可能影響到下半年的獲利。」為了降低衝擊，現代汽車已減少生產較不受歡迎的車型，例如「Sonata」轎車。