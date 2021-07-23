我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台7‧27-8‧9降為二級警戒 新增本土23例、2死

河南女嬰被困奇蹟獲救 母遇難時雙手托舉著她

東奧開幕 大尺寸電視賣翻

編譯湯淑君／綜合報導
東京奧運開幕式和首都圈內賽事不開放觀眾入場。（歐新社資料照片）
東京奧運開幕式和首都圈內賽事不開放觀眾入場。（歐新社資料照片）

新冠肺炎疫情陰影下，東京奧運23日揭開序幕，但開幕式和首都圈內賽事不開放觀眾入場的決定，粉碎了飯店業者想大發奧運財的希望，倒是大螢幕電視機、高價表和設計師包包等產品熱賣，顯示消費者把省下的飯店住宿費和奧運門票錢用在別處。

東奧開幕式7月23日晚間在奧運主場館舉辦，原本可容納6.8萬人的觀眾席，只會出現官員與記者寥寥約950人，因此這場將於上萬個空座位前展開的儀式，會是奧運史上最奇怪的開幕式。

自從8日宣布不開放觀眾進場觀賽的決定以來，飯店業者為喚回遊客，紛紛降價。在開幕式舉行前夕，訂房網站Jalan上飯店雙人房住宿費中間價約7000日圓，比6月底約9750日圓（89美元）的行情降了將近三成。

降幅最深的是市中心飯店。新宿的東京京王廣場飯店的網站顯示，預約22日至8月8日標準客房原價每人每晚5.4萬日圓，如今已降到1.8萬日圓。

儘管祭出降價猛招，對提升入住率有多大幫助仍不明朗。根據餐旅業研究公司STR的數據，東京6月飯店平均入住率較2019年降了40.1%。業者表示，在緊急事態未解除下，需求可能低迷到8月。

同時，百貨公司卻生意興隆。三越伊勢丹控股的新宿旗艦店上周末的營業額比去年同期暴增兩成左右，精品手提包和標價數千美元的珠寶首飾買氣特別旺，售價逾1萬美元的手表銷售也倍增。

東京奧運 疫情 新冠肺炎

上一則

生技業特斯拉 莫德納列史坦普500

下一則

疫情延燒 豐田泰國廠停工一周

延伸閱讀

東奧／捷克又崩潰 再爆1自由車選手確診 全隊6人染疫

東奧／捷克又崩潰 再爆1自由車選手確診 全隊6人染疫
東奧／美擊劍選手遭3女控性騷 被禁入選手村

東奧／美擊劍選手遭3女控性騷 被禁入選手村
東奧開幕式製作人曾諷猶太人 官方火速開除

東奧開幕式製作人曾諷猶太人 官方火速開除
東奧／最老選手祖母級66歲 最年輕只有小學6年級

東奧／最老選手祖母級66歲 最年輕只有小學6年級

熱門新聞

台積電創辦人張忠謀警告，很多國家推動在自己境內生產半導體，若任其發展下去，情況可能失控到「可怕」的程度。（總統府直播畫面）

「各國自產半導體 可能失控」張忠謀是暗指那個國家？

2021-07-17 17:52
艾司摩爾招牌設備極紫外光（EUV）微影系統，是製造最先進微處理器必需。路透

WSJ：中國要買艾司摩爾EUV設備 遭美國阻擋

2021-07-17 09:01
美國景氣循環認定委員會19日宣布，新冠疫情引發的經濟衰退僅僅持續兩個月，創美國有史以來最短。(路透

疫情創美國史上最短經濟衰退 歷時僅2個月

2021-07-20 00:04
美國參院通過最新法案，禁止所有來自新疆或在該地區製造的商品輸美。（路透）

太陽能關鍵原料「多晶矽」美封殺新疆貨 利了誰？

2021-07-15 19:22
美股19日大跌，因擔心新冠病毒病例反彈將減緩全球經濟成長。盤中賣壓一路上升，道瓊工業平均指數創下去年10月以來最大單日跌幅。美聯社

憂病毒傷經濟 道指挫726點 創今年最大跌幅

2021-07-19 16:38
美國財政部長葉倫。路透

葉倫：對中國課進口關稅 傷害美國消費者

2021-07-17 07:42

超人氣

更多 >
警方出手 吳亦凡認了有性關係 驚爆詐騙案外案

警方出手 吳亦凡認了有性關係 驚爆詐騙案外案
麻州19歲男「性侵」母馬被拍下 馬廄老闆驚：他很熟練

麻州19歲男「性侵」母馬被拍下 馬廄老闆驚：他很熟練
經典劇「包青天」師爺一生未婚 不良於行獨忍痛復健1年

經典劇「包青天」師爺一生未婚 不良於行獨忍痛復健1年
中國駐美大使館：僅為美中直航航線乘客發放健康碼

中國駐美大使館：僅為美中直航航線乘客發放健康碼
都美竹再爆酒後性關係內幕 網：吳亦凡自己入獄吧

都美竹再爆酒後性關係內幕 網：吳亦凡自己入獄吧