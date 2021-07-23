東奧開幕 大尺寸電視賣翻

東京奧運開幕式和首都圈內賽事不開放觀眾入場。（歐新社資料照片）

在新冠肺炎疫情 陰影下，東京奧運 23日揭開序幕，但開幕式和首都圈內賽事不開放觀眾入場的決定，粉碎了飯店業者想大發奧運財的希望，倒是大螢幕電視機、高價表和設計師包包等產品熱賣，顯示消費者把省下的飯店住宿費和奧運門票錢用在別處。

東奧開幕式7月23日晚間在奧運主場館舉辦，原本可容納6.8萬人的觀眾席，只會出現官員與記者寥寥約950人，因此這場將於上萬個空座位前展開的儀式，會是奧運史上最奇怪的開幕式。

自從8日宣布不開放觀眾進場觀賽的決定以來，飯店業者為喚回遊客，紛紛降價。在開幕式舉行前夕，訂房網站Jalan上飯店雙人房住宿費中間價約7000日圓，比6月底約9750日圓（89美元）的行情降了將近三成。

降幅最深的是市中心飯店。新宿的東京京王廣場飯店的網站顯示，預約22日至8月8日標準客房原價每人每晚5.4萬日圓，如今已降到1.8萬日圓。

儘管祭出降價猛招，對提升入住率有多大幫助仍不明朗。根據餐旅業研究公司STR的數據，東京6月飯店平均入住率較2019年降了40.1%。業者表示，在緊急事態未解除下，需求可能低迷到8月。

同時，百貨公司卻生意興隆。三越伊勢丹控股的新宿旗艦店上周末的營業額比去年同期暴增兩成左右，精品手提包和標價數千美元的珠寶首飾買氣特別旺，售價逾1萬美元的手表銷售也倍增。