生技業特斯拉 莫德納列史坦普500

疫苗供應商莫德納今年來股價漲幅高達207%。(路透資料照片)

新冠肺炎疫苗供應商莫德納 （Moderna）21日正式納入史坦普500指數成分股，當日收盤大漲4.5%，使得今年來股價 漲幅高達207%，成為史坦普指數中今年來表現最亮眼的個股。這波驚人漲勢也讓莫德納從成立才十年的小型生技公司搖身一變，成為全球性的疫苗生產商。

莫德納21日收盤大漲4.5%，22日早盤再漲約0.5%，報每股322.3美元，繼續改寫新高，市值逼近達1300億美元；莫德納股價今年來漲幅在史坦普500指數中一枝獨秀，遠高於排名第二的時裝品牌L Brands（104%）。

莫德納研發mRNA疫苗的創新做法，是把人體細胞當成微型疫苗工廠。莫德納2010年才成立，2018年底才上市，不論在歷史或公司規模上，比起輝瑞都是望塵莫及，最後卻能在不到一年時間開發出保護力不輸給輝瑞的新冠疫苗，且與輝瑞差不多時間在美國拿到緊急授權。

莫德納的新冠疫苗獲得緊急授權後，在美國生技產業的地位已與艾伯維（AbbVie）、安進（Amgen）等頂級藥廠並駕齊驅；近來的實驗室測試結果顯示，莫德納疫苗可產生對抗Delta變種病毒的抗體。高盛集團預估，莫德納可能在2023年推出一款新的流感疫苗 ，最快2024年推出流感與新冠的組合疫苗。

一些華爾街分析師稱莫德納為「生技業的特斯拉」，因莫德納另闢蹊徑，可能顛覆傳染病的療法。然而，把莫德納喻為生技業的特斯拉，對股價可能不是好兆頭，特斯拉股價自去年12月納入史坦普500指數的前一天迄今累計下挫6%，不如史坦普500同期的近18%漲幅。

傑富瑞金融集團訪調顯示，約73%受訪者預估莫德納股價到年底前變動不大，不然就是跌20%以上，只有13%看多莫德納。

美國總統拜登21日在俄亥俄州告訴民眾，他預計食品暨藥物管理局（FDA）很快會正式核准新冠疫苗上市。他要求仍對疫苗持疑的人盡快接種，遏止新一波疫情。

他還說，「也許這個學年度，約8月底或9、10月初，FDA就會正式核准疫苗上市」，且預計目前尚無法接種疫苗的12歲以下孩童，可能很快就能獲得緊急授權接種。

目前美國正因Delta變異株（最先於印度發現）擴散，出現一波疫情升溫。過去一周，全美平均的每日新增確診通報約為4.13萬例，相較兩周前大增171%；染疫病故也增加達42%，過去一周平均每日249人病死。