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IMF：15兆美元GDP缺口待補

編譯黃淑玲／綜合報導
三菱Fuso卡車巴士公司日本川崎車廠生產線上，員工在新冠疫情中戴著個人防護裝備上班。 (路透)
三菱Fuso卡車巴士公司日本川崎車廠生產線上，員工在新冠疫情中戴著個人防護裝備上班。 (路透)

國際貨幣基金（IMF）第一副總裁傑佛瑞‧岡本（Geoffrey Okamoto）周二（20日）指出，新冠危機造成的全球GDP（國內生產毛額）缺口，金額估計高達15兆美元，各國需要在產品、勞動力和金融市場上實施「艱難的改革」，才能把這個大洞填補起來。

岡本說：「各國現在對疫苗接種和復甦支出，投注許多心力。要以同樣的精神來提振成長，以補足喪失的經濟產出。貨幣和財政刺激繼續跟上，作用可以像個跳板，躍進更光明、更永續的未來。不要只拿一根拐杖，回到疫情前那個疲弱版本的經濟。」

岡本表示，自2020年3月以來，各國政府已投入16兆美元的財政支持，央行的資產負債表總計擴張了7.5兆美元。

赤字規模升至二戰以來的最高水準。過去一年，全球各央行提供的流動性超過了之前10年的總和，然而，這些作為都是「絕對必要的」。

他強調，如果沒有這樣做，2020年因新冠疫情衝擊、大蕭條以來最嚴重的經濟衰退，還會嚴重三倍。

岡本提出的改革措施要點包括：

-- 加強債務重組機制，幫助儘快解散無法生存的公司，將投資引向新的發想和企業。

-- 制定更強而有力的勞動市場政策，包括求職監測和支持，經由「再訓練」幫助勞工更有前景的工作。

-- 改善競爭政策架構，減少市場進入障礙，這正在美國和歐洲討論中。

他相信，未來十年，落實這些改革，能使新興市場和開發中經濟體的人均GDP年成長率提高一個百分點。

疫情 央行 貨幣

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