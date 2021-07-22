晶片缺 戴姆勒下修賓士銷售

因為晶片缺貨的影響，戴姆勒下修賓士車銷售前景。（路透）

生產賓士車的德國汽車 巨擘戴姆勒集團（Daimler）表示，全球半導體晶片 短缺持續阻礙汽車生產，該公司下調主要的賓士車部門銷售前景。

這家德國車廠發聲明說，現在認為全年銷量將從顯著高於去年，降到與去年持平。

戴姆勒執行長Ola Kallenius說：「整個行業目前都在為更長的交貨時間苦苦掙扎，不幸這也影響到我們的客戶，我們正在盡力將影響降到最低。」

福斯（VW）和吉普製造商Stellantis在內的競爭對手，都比最初擔心的更好地因應了晶片荒，但警告這個問題可能影響到今年下半年的收益。

儘管晶片缺貨，但戴姆勒第2季營收高於分析師預期，攀升到435億歐元（512 億美元），息前稅前淨利（EBIT）飆到51.9億歐元，證實上周公布的初步數據。汽車和貨車部門利潤率連續第3季達到兩位數。

該公司4月曾預測，由於疫情期間汽車需求復甦，賓士部門的利潤將比前幾年更高。當時，汽車和貨車部門年銷售報酬率的預測，從8%-10%調高到10%-12%。

今年稍晚，戴姆勒將把龐大的卡車部門分拆出去。該公司訂周四向投資人報告電池技術相關計畫，以及陣容不斷增長的電動車車款。

隨傳統車廠擴大搶食特斯拉（Tesla）的市占，賓士今年稍早發布以S Class為基底的純電轎車--新款EQS--以加快推出電動車。明年預定在3大洲生產8款純電動車。

德國豪華車廠寶馬公司（BMW）也表示，幾乎所有在德國的BMW車廠都受到車用晶片荒的影響，目前共計約1萬輛車無法完成生產。

總部位於慕尼黑的BMW本月稍早說，車用晶片短缺所造成的瓶頸，不僅影響世界各地的汽車製造商，也導致該公司今年來減產3萬輛。