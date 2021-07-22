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憂日半導體產業落後 業界籲投資數兆日圓

編譯葉亭均／綜合報導
鎧俠控股社長早坂伸夫表示，日本應加強投資提升半導體產能。（路透）
鎧俠控股社長早坂伸夫表示，日本應加強投資提升半導體產能。（路透）

日本半導體產業代表人士、鎧俠控股社長早坂伸夫表示，日本應加強投資提升半導體產能，以解決短期內不太可能舒緩的全球半導體供應短缺問題。

日本電子情報技術産業協會（JEITA）旗下日本半導體產業協會主席早坂伸夫表示，日本應該支出數兆日圓來與對手競爭，因為現在會是日本追上全球巨擘的最後機會。日本政府已有支持半導體產業的計畫，未來數月內將敲定相關預算。

早坂伸夫表示：「我們應該採取某種方式來滿足廣泛客戶的需求。」他說，日本有可能再次成為全球主要的半導體產業參與者，因為日本擁有一些先進晶片技術，這些技術是世界上許多公司所需要的。

全球半導體短缺已影響多種產業，從電玩主機、影音設備到汽車都受到晶片短缺影響。例如Sony公司PlayStation 5遊戲主機供不應求，無線耳機和數位相機難以滿足激增的需求，任天堂也無法生產出足夠的Switch遊戲機。晶片供應不穩定也導致豐田汽車等汽車製造業者被迫調整產量計畫。

日本政府半導體策略顧問東哲郎（Higashi Tetsuro）上月表示，在美國、南韓等國強化國內半導體供應能力之際，日本在今年度必須提撥至少1兆日圓（90億美元）投入發展晶片領域，此後還要再投入數兆日圓。目前日本在智慧手機、記憶體晶片領域的發展，已落後於南韓和三星電子

值此之際，美國總統拜登已制定520億美元計畫，要強化國內晶片生產，以因應中國大陸加速發展半導體產業的計畫；三星電子和SK海力士等南韓企業則承諾未來十年在晶片研發與拓展投入4,500億美元；台積電則計劃未來三年投入1,000億美元增加產能，支持客戶需求。

早坂伸夫說，日本有潛力再度成為主要的全球半導體業者，因為擁有一些能滿足世界許多企業需求的先進晶片技術，包括Sony的影像感測器技術、鎧俠的NAND快閃記憶體晶片，以及瑞薩電子的車用零件。

日本 晶片 汽車

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