格芯執行長:未與英特爾談收購

全球晶圓代工四哥格芯（Global Foundries）執行長柯斐德（Thomas Caulfield）19日表示，並未與英特爾討論收購事宜，格芯仍持續推動明年首次公開發行（IPO）計畫，上周英特爾有意收購格芯的消息是市場謠言。業界解讀，格芯高層公開闢謠，意味未來英特爾將忠實地與台積電 合作，而非「虛情假意」，對台積電有利。

外媒上周爆料，英特爾擬斥資300億美元收購格芯，震驚業界。由於英特爾甫釋出將擴大釋出委外代工訂單給台積電的訊息，英特爾若收購格芯壯大自家晶圓代工勢力，市場視為是「對台積電不友善、且也不信任彼此合作」的動作。

加上台積電法說會揭露上季財報不如預期且本季展望沒有驚喜，導致台積電股價從波段高點614元一路回跌，昨天下跌1元收581元，波段跌幅近5.4%，同步拖累台股 大盤走勢。隨著相關利空逐步淡化，加上格芯出面闢謠，業界認為，台積電近期股價已逐步回穩，可望在台股動盪之際，再度領銜擔任多頭總司令。

原先市場曾有一派論述，憂心英特爾採用「又找台積電進行代工合作，又透過併購壯大自家晶圓代工能量」的兩手策略，對身為長期夥伴的台積電將是一大傷害，因為台積電本身在先進製程領先與賺取穩定獲利外，成熟製程也剛計畫逐步擴充，短期產能開出還需時間，但若英特爾收購格芯，英特爾剛設立的晶圓代工事業單位將能直接取得成熟製程有效產能，同時爭取委外代工訂單。

市場也曾憂心，若英特爾收購格芯，意味和台積電雖在先進製程合作，但未來其他合作不會加深且又互相競爭。隨著格芯執行長出面否認併購傳聞，意味對台積電造成間接傷害的臆測與擾亂市場的預測都有望降低。

柯斐德在接受彭博電視專訪時表示，正維持讓格芯明年IPO的計畫。他在談到關於格芯成為英特爾收購目標的報導時說：「那樣的討論還不成氣候」，由於公司正邁向明年公開售股，「能夠預期會有大量的傳言出現」。

為大力闢謠並宣示自主發展決心，格芯並宣布，將在紐約總部附近興建第二座晶圓廠，並支出10億美元提高現有晶圓廠產量，解決全球晶片 短缺問題。

格芯規劃，藉由蓋新廠提高現有晶圓廠年產能15萬片。該公司主要生產用於5G的射頻通訊晶片、車用晶片和其他專用半導體。