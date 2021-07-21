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比特幣盤中跌破3萬美元大關

編譯黃嘉洵／綜合報導
全球最大加密貨幣比特幣跌破3萬美元大關，為6月22日以來首見，並且拖累整體加密貨幣行情下挫，市值共失血近1,000億美元。（路透）
全球最大加密貨幣比特幣跌破3萬美元大關，為6月22日以來首見，並且拖累整體加密貨幣行情下挫，市值共失血近1,000億美元。（路透）

全球最大加密貨幣比特幣20日盤中跌破3萬美元大關，為6月22日以來首見，並且拖累整體加密貨幣行情下挫，市值共失血近1,000億美元。

根據彭博資訊報價，比特幣20日盤中大跌4.8%至29,307.89美元；比特幣在4月中飆上65,000美元歷史高點以來，迄今已回吐逾50%漲幅。乙太幣20日盤中也重摔近9%，瑞波幣的跌幅逼近10%。

一些投資人視3萬美元為關鍵支撐，一旦跌破可能導致比特幣價格進一步下挫，進而引發加密貨幣市場震盪，甚至導致資金加速撤離股市等風險資產。

加密幣金融服務公司Amber合夥人黃安娜（音譯）表示，投資人對於經濟復甦的動能感到憂心，因而對風險資產轉趨審慎。

新加坡加密貨幣交易所Luno亞太區主管艾雅爾表示，比特幣在重拾下一波多頭走勢前，必須先築底、找到另一個支撐價位，他預估比特幣今年將在2萬至4萬美元的區間波動。

今年初帶動比特幣大漲的論述，如今面臨多方質疑。當時一些人主張，供應有限的比特幣具有抗通膨的避險作用，但比特幣今年以來只上漲2%，落後史坦普500指數13%的漲幅。

比特幣已遭遇多重利空，包括中國監管機構打壓耗電量龐大的挖礦產業，央行推出數位貨幣計畫也可能擠壓非官方數位貨幣的生存空間，以及炒作熱潮消退。

比特幣 貨幣 投資

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