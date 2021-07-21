晶片短缺 智慧手機大漲價

全球晶片 荒正在波及智慧手機 ，出貨量正在放緩，並出現多年來首見的大幅漲價，部分業者也被迫縮減生產、並延後發表新品，可能導致今年初的銷售盛況戛然而止。

智慧手機製造商迄今多半能躲過其他產業碰上的零件供應中斷困境，都約提前半年採購關鍵組件，但這些庫存已減少。

全球最大智慧手機製造商三星電子遭遇關鍵組件採購問題，導致出貨量比上季大減20%，Google也限制Pixel 5a 5G手機只在美國和日本出售，不像前一年廣泛上市。

小米 3月在印度推出最新旗艦機種Redmi Note 10，價格約161美元，但本月零售價為174美元，比原價高約8%。小米4月在印度推出Mi 11 Ultra，但銷售延遲，本月稍早才買得到。晶片荒對智慧手機業者的衝擊並非完全一致。分析師說，蘋果已因其對供應鏈的影響力，沒遇到什麼麻煩。三星多數高階設備也一樣。但逾80%的業者苦於買不到零組件。

Counterpoint估計，第2季出貨量將比第1季減少10%。今年下半年的出貨量則估計將年增1.3%至7.71億支，原因就是零組件短缺抑制了下半年的銷售增幅。分析師表示，多數業者都在努力採購各種半導體，除了4G和5G晶片組，電源管理晶片、顯示驅動器、應用處理器都面臨採購難度。

零組件漲價，也使業者提高裝置價格，轉嫁給消費者。策略分析公司的數據顯示，全球手機上季平均批發價上漲5%，漲幅大於近年來的不到2%。

多國新冠疫情復熾不僅抑制消費者支出，也影響到生產，導致新手機發表數下滑：今年上半年共推出約310款手機，比一年前的370款減少18%。