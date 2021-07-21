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鐵礦砂需求出現警訊

編譯林聰毅／綜合報導
全球大型礦商發出謹慎的供應展望訊號，將使今年市況動盪的鐵礦砂市場，面臨新的考驗。（路透）
全球大型礦商發出謹慎的供應展望訊號，將使今年市況動盪的鐵礦砂市場，面臨新的考驗。（路透）

中國需求可能減弱的疑慮日益加劇情況下，巴西淡水河谷（Vale）、澳洲必和必拓（BHP）等全球大型礦商發出謹慎的供應展望訊號，反映下半年的需求前景仍不確定，將使今年市況動盪的鐵礦砂市場，面臨新的考驗。

淡水河谷第2季的鐵礦砂產量為7570萬噸，雖高於第1季及去年同期，但略低於分析師預期的7800萬噸，令本已吃緊的全球市場受到新衝擊。淡水河谷在產量報告中維持其全年指引，預期全年產量在3.15億-3.35億噸，並表示年產能已有3.3億噸，預計到年底產能將達到3.5億噸，到2022年底產能將達到4億噸。淡水河谷預定28日公布財報。

此外，必和必拓在止於6月底的年度第4季（上季），生產了7370萬噸鐵礦砂，比一年前少約4%，原因是勞動力短缺、新冠疫情的旅行限制，以及惡劣天氣影響西澳業務。不過，該公司的全年鐵礦砂產量為2.841億噸，仍落在目標區間2.76億～2.86億噸的高端。必和必拓預估，到明年6月止的未來一年，產量將約略和前一年差不多。

力拓（Rio Tinto）上周表示，在風暴影響其西澳業務後，第2季的鐵礦砂出貨量比前一季下降 12%，現在預計2021年出貨量將接近3.25億-3.4億噸預估區間的下限，這意味著該公司可能會把全球最大鐵礦砂生產商的寶座，交還淡水河谷。

鐵礦砂供應前景喜憂參半，增添下半年市況不確定性。投資人也尋求估量中國需求強度，因中國港口庫存增加，及6月鋼鐵產量為去年底以來首次下滑。

花旗集團估計，中國抑制鋼鐵產業碳排放措施，可能導致全球鐵礦砂市場在今年第4季出現過剩，且明年仍供過於求。

中國 澳洲 疫情

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