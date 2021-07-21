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小摩：美成長觸頂 言之過早

編譯任中原、季晶晶／綜合報導
道瓊工業指數漲20日漲逾500點，摩根大通認為美國成長趨緩的憂慮被誇大了。（路透）
道瓊工業指數漲20日漲逾500點，摩根大通認為美國成長趨緩的憂慮被誇大了。（路透）

Delta新冠變種病毒蔓延，引發華爾街憂慮美國經濟成長已越過頂峰。市場也減少對美國聯準會（Fed）貨幣政策立場轉鷹的押注，延後對Fed升息時點的預期。不過，摩根大通（小摩）認為美國成長趨緩的憂慮還言之過早、而且被誇大了，再加上散戶進場逢低承接，美股20日漲逾500點。

市場19日擔憂原先對景氣復甦的期望可能太過樂觀，拖累美股史坦普500指數出現5月來最大單日跌幅，10年期公債殖利率跌到2月來最低點。

不過，美股20日回穩，道瓊工業指數漲549點，史坦普500指數上漲64點，那斯達克綜合指數上漲223點。摩根大通以拉寇斯－布賈斯（Dubravko Lakos-Bujas）為首的策略師團隊指出，近來美股拉回創造許多買進機會，特別是經濟重啟概念股與景氣循環股。這群策略師認為，市場還沒完全反映經濟重啟的利多，雖然新冠確診病例增加，美國的病故和住院人數仍少，原因是施打新冠疫苗的策略奏效，且史坦普500指數將有強勁的獲利和股利支撐。

北方信託投資策略長麥唐納表示，最近股市走軟應屬短期現象，因為新疫情也只是短期問題；放眼今年底，屆時西方國家的免疫率將可達到75%-80%。

一些投資機構認為近日股市動盪，是對原先漲勢太猛進行修正，尤其是景氣循環類股；其他人認為這是財報季與夏季期間的正常波動。

分析師指出，儘管總體環境仍支持股市，但股票價位、季節性因素及部位調整等因素，使股價有回檔空間，並引發行情動盪。道富全球市場公司主管建議投資人逢跌即買（BTD），因為預期下半年企業獲利仍強。

基於成長前景仍有隱憂，貨幣衍生品市場也把Fed首次升息時點的預測，從2023年1月延後到3月，2次升息時點預測會在2024年9月左右。

指數 美國 美股

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