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收購英檢測公司 索羅斯蓋茲做慈善

編譯王巧文／綜合報導

「金融大鱷」索羅斯（George Soros）與微軟創辦人比爾蓋茲連袂做慈善，透過旗下基金會收購英國檢測技術業者Mologic，並計劃將這家公司轉型為社會企業，為低收入國家提供快速、便宜的疾病檢測服務。

倫敦金融時報（FT）報導，索羅斯旗下的索羅斯經濟發展基金（SEDF）、開放社會基金會（OSF），以及比爾和梅琳達蓋茲基金會等機構，至少將斥資3,000萬英鎊買下Mologic，而Mologic為橫向流動測試（LFT）業者，已研發出新冠肺炎快篩技術，由Foresight集團、Calculus資本等公司掌控。

這一樁收購案的特殊之處，在於Mologic被收購後，將更名為「Global Access Health」，轉型為社會企業，專注於生產登革熱、河盲症等熱帶疾病的檢測工具，且生產成本低廉。

Mologic執行長戴維斯（Mark Davis）表示，人們應該把非洲擺第一，不要只留給非洲「麵包屑」，不能再毫無節制地牟取暴利。

SEDF執行長丁頓（Sean Hinton）則說，Mologic收購案是一場「行善收購」，這也是SEDF首度參與行善收購。

檢測 低收入 比爾蓋茲

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