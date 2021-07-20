大摩示警 中美兩經濟斷層線

摩根史坦利投資管理公司新興市場 負責人兼首席全球策略師夏瑪（Ruchir Sharma）表示，中國監管機構打壓其科技業，以及美國 消費者的儲蓄可能超過支出，是世界經濟復甦面臨的雙重風險。專家也認為，隨著經濟成長可能趨緩，成長股表現將持續優於價值股，美債殖利率 將維持低迷，美元也可能持續升值。

夏瑪在接受彭博資訊訪問時，並未預測全球經濟崩潰，而是警告市場可能忽略了下行風險，且這些風險可能導致成長動能比預期更快地減弱。

夏瑪（Ruchir Sharma）提醒，現在必須小心兩條斷層線，首先是中國正大力打擊科技業，但數位經濟估占大陸經濟的40%，因此這些打擊可能影響經濟成長，另一條斷層線是在美國減少財政支出後，消費者支出能否補上空缺。

他認為，全球成長引擎的運轉力道可能沒有想像的強勁，這意味復甦觸頂可能比目前的預期還要快得多。

不過，他預期美國聯準會（Fed）這回在退場時，不會再重演2013年的「縮減恐慌」，因為大型新興市場已經沒有像當時那麼脆弱。

夏瑪（Ruchir Sharma）也指出，各國在爆發疫情後，推出的大規模刺激政策，正造成很多潛伏性的影響，包括殭屍企業太多，生產力愈來愈低，久了會排擠新創公司崛起，損害破壞式創新，而這正是高債負的真正問題。

此外，彭博策略師認為，由於Delta變種病毒在多國肆虐，將拖累經濟成長，成長股表現預料仍將優於價值股，美元匯率短期看升，美債殖利率將在低點徘徊。