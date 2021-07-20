Zoom砸147億美元 併購雲端軟體商

Zoom將以規模147億美元的全股票交易，收購客服中心雲端軟體商Five9。（路透）

視訊通訊平台Zoom影音通訊公司已同意，以規模147億美元的全股票交易，收購客服中心雲端 軟體商Five9，以充實視訊會議 應用程式（App）的內容，並強化競爭力。

Zoom的視訊會議服務在新冠疫情 期間飛速成長，帶動股價大幅上揚，去年大漲四倍後，今年續漲7.3%，市值超過1000億美元。Zoom決定靠高漲的股價來支應併購所需，進軍能在疫情後提振營收的市場。

根據18日宣布的協議，Five9股東將獲得0.5533股Zoom的A股普通股。交易完成後，Five9將成為Zoom旗下的子公司。這起交易仍待股東批准，預計將於2022年上半年完成。

Zoom發布新聞稿說，這項併購案旨在幫助建立雲端客服中心服務Zoom Phone。執行長袁征發布也說，「我們持續尋求提升平台的方法，納入Five9是很自然的組合」。在勞工開始重返辦公室，學生返回校園之際，Zoom正設法維持成長。

Five9的主要事業是客服中心，客戶不乏知名廠商，如Under Armour、Lululemon等，這個市場的規模估達240億美元，Zoom收購Five9後可讓客戶透過網路提供客服，目標是提升對抗思科（Cisco）、RingCentral及亞馬遜（Amazon.com）等對手的競爭力。

研究機構Creative Strategies的分析師米拉涅西（Carolina Milanesi）表示：「隨著愈來愈多作業流程數位化，各組織也不再把聯絡中心與顧客的互動視為獨立的業務；在同一個平台上處理銷售及客服等問題，會更順暢。」

2020年初，疫情限制措施迫使居家避疫的民眾遠距上班、上課、社交，扶助Zoom崛起；然而，隨著疫苗接種率升高及封鎖措施解除，投資人今年已對Zoom是否能維持成長產生疑慮。

隨著疫情封鎖措施退場，遠距工作的前景已成為緊迫的問題；Zoom的競爭對手已推出複合式的功能，迎合各企業的需求；微軟的Teams平台已變更設計，改善遠距工作者在會議中的互動；Google也已發表Workspace雲端運算生產力和協同運作軟體的升級版，包括Meet視訊會議系統的新工具。

摩根士丹利的分析師指出，併購Five9將有助於Zoom「壯大其平台，強化數位轉型，跨入雲端，參與另一個市場。」