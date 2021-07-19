OPEC+共識 下月增產石油

OPEC+於18日已達成協議，8月起進一步鬆綁原油供給限制，直到減產額度完全取消，OPEC+整體協議的實施期限也延長至2022年底。（路透）

石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）18日已達成協議，8月起進一步鬆綁原油供給限制，直到減產額度完全取消，OPEC+整體協議的實施期限也延長至2022年底，且多國明年5月起都將採用更高的產量基準。這次增產將能緩解國際油市的供給吃緊壓力，降低油價 持續上漲的可能性。

OPEC+於18日召開部長級會議，會後聲明表示，各國從今年8月到12月將進一步增產每日200萬桶，也就是日產量將每月遞增40萬桶。

原定明年4月到期的現行供應協議，也將延長到明年底，以保留全球經濟復甦若因變種新冠病毒肆虐而陷入停滯的操作空間。不過，OPEC+多個成員國明年5月起將採用新的產量配額，包括沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、俄羅斯、科威特及伊拉克。

其中，阿聯明年5月起的產量基準將調高到每日350萬桶，高於目前的316.8萬桶；沙國和俄國 的產量基準也將各從目前的每日1100萬桶，調高到每日1150萬桶。此前知情人士透露，伊拉克和科威特的日產量基準將各調高15萬桶。根據路透的計算，OPEC+明年5月起的新產量配額，將使每日供應量增加163萬桶。

這項協議將有望緩解油市供應緊俏困境，也降低油價暴漲所帶來的通膨風險，並且化解OPEC+內部的外交爭端。

沙國能源部 長阿布都阿濟茲表示，希望能在明年9月完全取消每日580萬桶的減產額度。俄國能源部長諾瓦克則說，俄國今年下半年將提高原油產量，8月起每日增產10萬桶，在明年5月時達到新冠疫情爆發前的產量水準。

瑞士信貸中東研究主管伊克巴指出，在OPEC+達成協議後，油價漲到每桶80美元的可能性不高。布蘭特原油期貨16日小漲0.2%，報每桶73.59美元。

OPEC+在7月初召開的部長級會議上，提議今年8到12月的每日總產量每月遞增40萬桶，並延長供應協議至明年底，但阿聯認為OPEC+減產協定所依據的「產量基準」對該國不公平，拒絕這項提議。上周沙國與阿聯傳出達成妥協，給予阿聯較高的目標產量，為OPEC+敲定新協議鋪路。