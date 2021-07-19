科技股當紅 小型股漲勢降溫

學者警告，Delta病毒蔓延恐阻礙經濟重啟。（歐新社）

經濟學家警告，Delta變種病毒 蔓延，正導致許多地區疫情 升溫，可能拖慢經濟重啟進度，且讓消費者審慎支出，拖累經濟成長。分析師認為，在這種背景下小型股漲勢將降溫，大型科技股前景看好。

約翰霍普金斯大學的數據顯示，Delta變種病毒已成為美國主要病毒株，幾乎各州的感染病例都正在上升，紐約州新增確診病例超過1,000人，為5月中以來首見。美國疾病管制與預防中心（CDC）的數據顯示，過去七天新增確診病例移動平均值目前升至5月中旬以來最高水準。

英國英格蘭地區19日起將解除多數封鎖措施，但英國衛生大臣賈維德18日卻確診，促使首相強生自我隔離，也使解封添變數。澳洲新增確診病例數居高不下，當局因而不願排除擴大限制的可能性。南韓18日新增病例數約為1400例，促使當局擴大限制範圍。泰國18日宣布，防疫限制範圍擴至另外三省。越南整個南部地區18日起封城兩周。

麻州大學阿默斯特分校經濟學教授杜布表示，聚焦於經濟重啟的投資 人，似乎忽略了變種病毒，「（變種病毒疫情）不僅影響公共衛生，還可能衝擊就業成長、商業開放、學校」。

儘管多數經濟學家都認為，美歐當局不會採取更多封鎖措施，但若疫情持續惡化，可能讓消費者更審慎支出。Leuthold集團首席投資策略師波森說，新冠疫情復熾的時機點，恰好碰上學校復課、重返辦公室以及加碼失業救濟金措施到期，格外令人擔憂。

市場開始評估Delta病毒對經濟重啟的影響，擔心成長將在下半年放緩，也拖累美國小型股的表現。投資人正從原本的押注「通貨再膨脹行情」，轉向投資科技股和高成長股等過去十年領漲大盤的類股。

分析師指出，未來幾個月較具吸引力的股票，可能是獲利較不受景氣波動影響、又能挺過高通膨與貨幣政策趨緊衝擊的企業。Per Stirling資本管理公司主管菲利普斯看好蘋果、Google母公司字母及臉書等大型科技股，因這些公司對景氣依賴程度較低，價位又低於軟體類股。