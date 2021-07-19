我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山百億預算將表決 反仇亞浪潮下 華人社區受關照

曾說「不須戴口罩」 川普時期公衛署長：後悔了

科技股當紅 小型股漲勢降溫

編譯林奕榮／綜合報導
學者警告，Delta病毒蔓延恐阻礙經濟重啟。（歐新社）
學者警告，Delta病毒蔓延恐阻礙經濟重啟。（歐新社）

經濟學家警告，Delta變種病毒蔓延，正導致許多地區疫情升溫，可能拖慢經濟重啟進度，且讓消費者審慎支出，拖累經濟成長。分析師認為，在這種背景下小型股漲勢將降溫，大型科技股前景看好。

約翰霍普金斯大學的數據顯示，Delta變種病毒已成為美國主要病毒株，幾乎各州的感染病例都正在上升，紐約州新增確診病例超過1,000人，為5月中以來首見。美國疾病管制與預防中心（CDC）的數據顯示，過去七天新增確診病例移動平均值目前升至5月中旬以來最高水準。

英國英格蘭地區19日起將解除多數封鎖措施，但英國衛生大臣賈維德18日卻確診，促使首相強生自我隔離，也使解封添變數。澳洲新增確診病例數居高不下，當局因而不願排除擴大限制的可能性。南韓18日新增病例數約為1400例，促使當局擴大限制範圍。泰國18日宣布，防疫限制範圍擴至另外三省。越南整個南部地區18日起封城兩周。

麻州大學阿默斯特分校經濟學教授杜布表示，聚焦於經濟重啟的投資人，似乎忽略了變種病毒，「（變種病毒疫情）不僅影響公共衛生，還可能衝擊就業成長、商業開放、學校」。

儘管多數經濟學家都認為，美歐當局不會採取更多封鎖措施，但若疫情持續惡化，可能讓消費者更審慎支出。Leuthold集團首席投資策略師波森說，新冠疫情復熾的時機點，恰好碰上學校復課、重返辦公室以及加碼失業救濟金措施到期，格外令人擔憂。

市場開始評估Delta病毒對經濟重啟的影響，擔心成長將在下半年放緩，也拖累美國小型股的表現。投資人正從原本的押注「通貨再膨脹行情」，轉向投資科技股和高成長股等過去十年領漲大盤的類股。

分析師指出，未來幾個月較具吸引力的股票，可能是獲利較不受景氣波動影響、又能挺過高通膨與貨幣政策趨緊衝擊的企業。Per Stirling資本管理公司主管菲利普斯看好蘋果、Google母公司字母及臉書等大型科技股，因這些公司對景氣依賴程度較低，價位又低於軟體類股。

變種病毒 疫情 投資

上一則

「大小周」工制8月起取消 字節跳動獲利亮出警訊

下一則

OPEC+共識 下月增產石油

延伸閱讀

灣區口罩令又來 專家：民眾易混淆 難調適

灣區口罩令又來 專家：民眾易混淆 難調適
曾說「不須戴口罩」 川普時期公衛署長：後悔了

曾說「不須戴口罩」 川普時期公衛署長：後悔了
因疫情升溫 南加內陸兩縣疫苗施打成緊迫目標

因疫情升溫 南加內陸兩縣疫苗施打成緊迫目標
柯文哲透露 擬舉債80億元買第三劑疫苗

柯文哲透露 擬舉債80億元買第三劑疫苗

熱門新聞

台積電創辦人張忠謀警告，很多國家推動在自己境內生產半導體，若任其發展下去，情況可能失控到「可怕」的程度。（總統府直播畫面）

「各國自產半導體 可能失控」張忠謀是暗指那個國家？

2021-07-17 17:52
艾司摩爾招牌設備極紫外光（EUV）微影系統，是製造最先進微處理器必需。路透

WSJ：中國要買艾司摩爾EUV設備 遭美國阻擋

2021-07-17 09:01
美國參院通過最新法案，禁止所有來自新疆或在該地區製造的商品輸美。（路透）

太陽能關鍵原料「多晶矽」美封殺新疆貨 利了誰？

2021-07-15 19:22
美股財報季本周將由摩根大通等銀行股拉開序幕。(路透)

美股「逢報即買」鐵律 這次恐失靈

2021-07-11 16:17
美國財政部長葉倫。路透

葉倫：對中國課進口關稅 傷害美國消費者

2021-07-17 07:42
圖：Pixabay

氣候變遷恐影響退休財務 消費者要思考房屋及投資

2021-07-16 12:15

超人氣

更多 >
吳亦凡被爆灌醉性侵8女「從不戴套」 未成年網紅控他付錢封口

吳亦凡被爆灌醉性侵8女「從不戴套」 未成年網紅控他付錢封口
寧波女大生遭黑人教師殺害 校方：校外發生 僅退學費

寧波女大生遭黑人教師殺害 校方：校外發生 僅退學費
受害網紅戰吳亦凡 2千字曝他性癖「那兒像牙籤」

受害網紅戰吳亦凡 2千字曝他性癖「那兒像牙籤」
美確診病例激增 公衛官員擔憂今秋疫情

美確診病例激增 公衛官員擔憂今秋疫情
害怕中國間諜…商務部非法偵蒐華裔員工多年

害怕中國間諜…商務部非法偵蒐華裔員工多年