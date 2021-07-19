疫情效應 紓壓商機大爆發

在新冠肺炎疫情 導致民眾備感壓力之際，愈來愈多企業競相推出紓壓商品，涵蓋文具、飲料及沐浴球等「療癒系產品」，期能減緩消費者的焦慮、憂鬱等心理症狀，搶攻化解「疫情焦慮」新商機。

華爾街 日報報導，早在新冠疫情爆發前，壓力已成為美國 民眾關切的主要問題之一，如今民眾面臨的壓力更加沉重。美國疾病防治中心（CDC）6月公布的調查顯示，近三分之一受訪者表示，出現焦慮、憂鬱等症狀，但美國國家衛生統計中心（NCHS）在2019年做的調查顯示，當時僅11%受訪者出現這些症狀。

美國聯邦衛生研究人員今年稍早也曾指出，若不分種族、性別及年齡，所有群體出現這些症狀的人數都有所增加，且年輕人、學歷高中以下者增加最多。

於是，許多消費者開始尋求支持，願意接受企業提出的心理健康建議，也願意使用紓壓商品。

現年26歲的理查森，就使用一系列居家用品來緩解焦慮，例如沐浴球、室內盆栽。她在家裡寫文案時，為了讓心情平靜下來，也會將填滿薰衣草的毛絨玩具放進微波爐，待加熱30秒後，她抱起這些毛絨玩具，便能感受到一股溫暖，且香氣四溢。

便利貼大廠3M公司全球文具與辦公用品事業副總裁格林指出，近年來3M持續觀察消費者的壓力，並發現消費者在疫情期間的壓力明顯加重。

因此，3M在去年12月推出名為「Noted by Post-it」的新系列產品，有色調柔和的便條紙，搭配的筆和筆記本，以鼓勵消費者寫下心中想法，並排定優先順序，進而達到減輕壓力的效果。

百事公司（PepsiCo）的研究則顯示，三分之二美國受訪者表示，壓力導致他們無法在睡前放鬆。為抓住這個商機，百事在去年11月推出新款飲料「Driftwell」，為黑莓混薰衣草口味，含礦物質鎂和茶氨酸，有助於改善消費者的睡眠品質，減輕心理壓力。

百事表示，壓力等情緒管理已成為飲料領域的新領域。百事北美飲料公司創新和能力部門副總裁席佛也說，消費者想要增加能量，但有時也想要平緩情緒。