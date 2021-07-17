「各國自產半導體 可能失控」張忠謀是暗指那個國家？

台積電創辦人張忠謀警告，很多國家推動在自己境內生產半導體，若任其發展下去，情況可能失控到「可怕」的程度。（總統府直播畫面）

台灣台積電 創辦人張忠謀警告，很多國家推動在自己境內生產半導體，若任其發展下去，情況可能失控到「可怕」的程度，結果推高了成本，仍無法達到自給自足。

張忠謀16日在APEC非正式領袖閉門會議後的記者會上說：「他期盼此提醒是一個開端，因為此刻若沒有人講任何話，情況可能會發展到相當可怕的程度。」也就是說，「相關國家耗費大量金錢與資源，仍無法得到自給自足的目標。」

記者追問，相關國家是否針對美國和中國而說？張忠謀答覆，他所指的國家「自己會知道」。

拜登政府目前正推動一項520億美元的法案，用於促進美國本土晶片 生產和增強半導體研發能力。中國國家主席習近平已任命副總理劉鶴，負責領導新一代晶片的研發和製造，減少依賴台積電和其他外國晶片公司。歐盟計畫到2030年將晶片產量增加一倍，至少達到全世界供應量的20%。

張忠謀在APEC會中致詞時指出，過去數十年的自由貿易，大幅促進半導體技術發展，「因此，愈趨複雜的技術致使供應鏈 走向境外」。

他提醒，「試圖讓時光倒流是相當不切實際的，若嘗試讓時光倒流，不僅成本將會提高，且技術進展腳步可能放緩。在花費了數千億與許多年的時間後，結果仍將是無法充分自給自足且成本高昂的供應鏈。」

張忠謀表示，他認同國家安全的顧慮確實存在，攸關國安的晶片若擁有國內自給自足供應鏈，不失為審慎的安排，然而，「針對規模大得許多的民間市場，一個基於自由貿易體系的供應鏈是迄今的最佳做法」。

張忠謀強調，他所主張的是「理想的狀況」，跟台積電同仁的做法不相衝突，但他認為應該表達出理想的做法。

張忠謀主張他開創的晶圓製造模式，這種模式導致全球晶片生產集中在台灣，特別是用於智慧手機和伺服器的精密晶片。不過，台積電也逐漸加速在海外布局，目前正在美國亞利桑納州建造一座價值120億美元的晶圓廠，也計畫擴充南京廠 ，並考慮在日本成立一座鎖定特殊製程的工廠。