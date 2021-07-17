WSJ：中國要買艾司摩爾EUV設備 遭美國阻擋

艾司摩爾招牌設備極紫外光（EUV）微影系統，是製造最先進微處理器必需。路透

華爾街日報（WSJ）報導，北京要求荷蘭政府允許艾司摩爾（ASML）把一款生產尖端微處理器晶片 所需的關鍵設備，賣給中國 公司，但因美國 政府阻擋而無法如願。

這款180噸重、售價1.5億美元的設備是艾司摩爾招牌產品，稱為「極紫外光（EUV）微影系統」，是製造最先進微處理器必需。英特爾、三星電子、台積電等公司都使用EUV設備，生產用於智慧手機、5G無線設備、人工智慧電腦系統的尖端晶片。

中國希望國內晶片廠能購得EUV設備，讓華為和其他本土科技公司擺脫對外國供應商依賴。但艾司摩爾一台都沒賣給中企，因為荷蘭在華府施壓下，拒發外銷中國的出口許可證。

美國官員透露，拜登政府延續川普政府的做法，也基於國家安全理由要求荷蘭當局限制對中企銷售。報導指出，美國早從川普時代就開始施壓荷蘭，前國安顧問的Charles Kupperman曾於2019年邀請荷蘭外交人員到白宮，並告訴他們「是盟友就不會把這類設備賣給中國」。他也說，艾司摩爾的機器若少了美國零件，無法運作，而白宮有權限制這些零組件出口到荷蘭。

華府已把矛頭直接對準華為等中企，並力勸美國友邦限制使用華為設備。不同的是，華府對艾司摩爾和荷蘭施壓屬於美中科技冷戰下的附帶傷害。

艾司摩爾執行長溫尼克表示，就鎖定目標的國安問題而論，出口限制是有效的工具，但若濫用可能減緩創新；就短、中期而言，廣泛運用出口管制「可能降低全球晶片製造產能、惡化供應鏈問題」。

美國遊說行動已導致中國與荷蘭雙邊關係緊張。去年中國駐荷蘭大使就揚言，若不准艾司摩爾把尖端設備銷往中國，將有損兩國貿易關係。

艾司摩爾估計今年可生產42部EUV設備，明年55部。中國去年占艾司摩爾總銷售額17%，但買的都是舊款設備。分析師說，若沒有艾司摩爾先進的機器，中國晶片廠不可能製造出技術最尖端的晶片。