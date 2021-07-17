紐西蘭通膨高 最快下月升息

紐西蘭第2季通膨率飆升，外界預期，央行下個月可能升息。（路透）

紐西蘭第2季通膨率飆升，為十年來首度突破央行 設定的目標區間，外界因而更加預期，央行可能最快下個月就會開始升息 。

紐西蘭統計局16日公布，第2季通膨年率躍升至3.3%，比第1季的1.5%增加一倍有餘，除了寫下2011年來最快升

紐西蘭的景氣相當熱絡，帶動通膨率上升，市場需求強勁，使企業得以轉嫁成本給消費者，此外勞工短缺也可能帶動薪資上漲。紐西蘭央行設定的通膨率目標，約莫是1-3%目標區間的中間點，本周紐西蘭央行（RBNZ）已意外宣布，將結束量化寬鬆（QE）的購債計畫，這可能是升息的前奏。

銀行業者Kiwibank首席經濟學家柯爾說，在今（16）日的通膨數據中，最耐人尋味的是，各類物品都明顯出現價格上漲壓力，「我們現在預期紐西蘭央行將在8月調升官方現金利率 ，這會是接下來至少升息三次中的首次。我們認為年底前央行將二度升息，並在明年2月前把利率調升至1%。」

通膨數據出爐後，紐元兌美元盤中匯率由69.91美分勁升至70.18美分。投資人目前預期央行有90%的機率會在下個月升息，高於原本的70%，並預期央行在年底前將升息兩次。

紐西蘭西太平洋銀行的經濟學家目前則預估，紐國央行將在8月、10月、11月各升息1碼。