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歐洲精品業 財報亮眼

編譯黃嘉洵／綜合報導
Burberry上季的銷售優於預期。（路透）
Burberry上季的銷售優於預期。（路透）

防疫措施鬆綁帶動了消費者的買氣回溫，瑞士精品集團歷峰（Richemont）和英國精品業者Burberry等歐洲奢侈品牌上季財報繳出亮眼成績單。

旗下擁有卡地亞（Cartier）和梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）等品牌的歷峰表示，年度第1季營收增逾一倍；Burberry上季的銷售則優於預期。這些財報顯示隨著防疫措施鬆綁和疫苗接種進度加速，消費者對於精品的需求勁增。德國運動鞋品牌彪馬（Puma）也調高了全年營收展望，進一步證明消費者的買氣回籠。

隨著消費者在疫情解封後外出購物，帶動歷峰的銷售激增。歷峰在6月30日為止的上季營收為43億歐元（50億美元），較2020年同期大增121%；歷峰表示營收高於疫情前的水準，主要歸功於亞洲、美洲及中東的消費者。

Burberry在16日表示，止於6月26日的上季零售營收勁增86%至4.79億英鎊（6.62億美元），同店銷售較去年同期大增90%，也比2019年同期增加1%；主要受惠於年輕消費者對皮件和外衣等關鍵品項的強烈需求，並預期各項商品的全價銷售也在加速成長。

Burberry預期，拜強勁訂單與匯兌效應所賜，2022年度的上半年批發營收有望年比成長約60%。

營收 疫情 防疫

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