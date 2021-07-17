中國需求旺 鐵礦砂供不應求

全球最大鐵礦砂生產商力拓集團，第2季鐵礦砂出貨量較第1季減少2%。（路透）

全球最大鐵礦砂生產商力拓集團（Rio Tinto）表示，今年出貨量可能落在預測區間的低檔，在中國 鋼鐵業者需求旺盛之際，縱使力拓努力生產，仍供不應求。另外，美國 鋁業（Alcoa）調高今年的鋁出貨量預估，看好重啟經濟將推升鋁的需求。

力拓集團16日說，全年鐵礦砂出貨量估計在3.25億至3.4億噸，但仍受制於諸多風險，包括新冠肺炎疫情擾亂生產，以及文化遺產問題和替代礦場的管理。

力拓第2季鐵礦砂出貨量較第1季減少2%。同時，根據力拓6月報告，2021上半年中國鋼廠需求增加5%，主要由當地營建和汽車業景氣強勁擴張驅動。

報告指出，大型生產商供應量不如預期，跟不上需求激增腳步。

新加坡 鐵礦砂期貨價5月觸及歷史高峰，漲破每噸230美元價位，但上半年市況變化多端，期間中國採取行動讓大宗商品漲勢降溫，並信誓旦旦要抑制鋼鐵生產。儘管需求風險若隱若現，投資人此刻聚焦於供應面。

力拓指出，隨著刺激措施帶動的相關需求減退和收緊信用，中國經濟成長「變得更平衡」。中國6月鋼產量已從破紀錄的高峰水準降下來，是今年來首見，準備迎向需求淡季。這可能為更長的減產期揭開序幕。北京當局希望把鋼產量限制在低於去年的水準，藉此降低這個高汙染工業的碳排量。

力拓也面臨澳洲西部人力短缺和燃料價格上漲推升的成本壓力，因而調高Pilbara礦場鐵礦砂營運的單位成本，從先前估計每噸16.7至17.7美元，上調到18至18.5美元。

儘管這些逆風可能壓縮未來的獲利，RBC資本市場分析師佩克預期，力拓7月28日公布半年報時，仍可望交出逾十年來最強的上半年獲利成果。

如果中國需求減緩，世界其他地區鋼鐵需求回升可望局部抵銷衝擊。力拓估計，上半年全球消費量成長15%。防疫限制放寬，歐美企業信心挺升；但Delta變種病毒傳播仍對經濟復甦構成威脅。

另外，美國鋁業也調高今年的鋁出貨量預估，將介於290至300萬噸，先前預估頂多280萬噸。美鋁在美股15日盤後也公布，上季息稅折舊攤銷前盈餘（EBITDA）為6.18億美元，優於市場預估的近6億美元。

在倫敦金屬交易所（LME）交易的鋁，今年來飆漲約27%，寫下2008年來最佳的年度開局表現。