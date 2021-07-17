英特爾擬併購格芯 挑戰台積電

華爾街日報引述知情人士報導，晶片 巨頭英特爾正開始洽詢以300億美元併購格芯，若談成交易，將是英特爾歷來最大併購案，也將一舉壯大英特爾發展晶圓代工事業的版圖。

英特爾雖投資 200億美元新建晶圓廠，但還要幾年才會完工量產，買下代工產業市占7%的格芯，將一舉躍居晶圓代工第四大，僅次於台積電 、三星電子、聯電。

巴隆周刊（Barron's）指出，英特爾無法靠此交易撼動台積電在先進製程代工地位，業界人士指出，格芯已專注在成熟製程，近期在新加坡擴產動土也是屬於成熟製程擴產，此案反映半導體產業成熟製程已掀起整併潮，此案成功，短期難撼動台積電的龍頭地位，若成局反將干擾部分韓系晶片商取得成熟製程產能。

根據TrendForce集邦機構研究數據顯示，2021年第1季度按照晶圓代工營收統計，第一梯隊是台積電及三星的先進製程競爭，第二梯隊則是聯電、中芯與格芯在成熟製程上的競爭。產業分析，格芯市占率計算包含計算IBM相關業務收入，營收絕對值估計低於聯電，高於中芯國際。

業界分析，格芯的價值包含AMD既定長約訂單，諸多韓系晶片商訂單、在歐洲德國德勒斯登（Dresden）擁有號稱歐洲最大晶圓製造廠，英特爾有意擴大晶圓代工布局並計畫在歐洲投資設廠，想買格芯，顯示英特爾對爭取收購成熟製程的有效產能相當積極。

格芯在6月時舉行新加坡線上擴產動土儀式，新廠最大月產4萬片，主要用來提供5G和車用需求，最快2023年首季陸續開出產能，跟進台積電跟聯電的28奈米成熟製程擴產。

從22/28奈米來看，諮詢機構以賽亞研究認為，格芯可能在2021至2025年間增加月產2.5-3萬片的產能，三星、Magnachip、Anapass、Siliconworks是潛在客戶。

格芯目前由阿布達比主權基金Mubadala投資公司所掌控，英特爾不評論此消息，格芯未回應媒體求證。知情人士說，格芯也可能不賣、按原訂計畫推動首次公開發行股票（IPO）。