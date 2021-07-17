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美零售銷售升 經濟看好

編譯簡國帆／綜合報導
美國6月整體零售銷售比5月增長0.6%，優於市場預的下滑0.3%。（路透）
美國6月整體零售銷售比5月增長0.6%，優於市場預的下滑0.3%。（路透）

美國6月零售銷售意外攀升，整體零售銷售比5月增長0.6%，優於市場預估的下滑0.3%，顯示第2季的消費者支出穩健增加，成為上季經濟成長的好兆頭。

美國商務部16日表示，6月所謂的控制組零售銷售（不計汽車、汽油、建材及食品服務）躍增1.1%，遠優於經濟學家預期的萎縮0.7%；控制組零售銷售用於計算國內生產毛額（GDP）。

隨著消費者開始把支出轉向到服務，再加上穩健的零售品需求增，經濟學家預測上季消費者支出年率將擴張二位數，延續第1季的強勁成長。

經濟學家預期，美國本季GDP將成長約9%，較第1季的6.4%加速擴張，今年全年有望成長至少7%，為1984年來最快。

支付業者Square經濟學家查坎指出，先前因新冠肺炎疫情而受惠的業者，業績成長略為趨緩，但趨緩幅度比他原先擔心的還小，政府好幾輪刺激支出已支撐家庭財務，成為廣泛零售銷售的好采頭。

全美零售聯盟（NRF）上月調高今年零售銷售額預測至4.44兆-4.56兆美元，高於前估的4.33兆至4.44兆美元。

不過通膨仍是許多人心中的顧慮，美國財政部長葉倫15日接受CNBC訪問時也警告，物價可能還會快速上漲幾個月，「我不會說這只是一個月現象，但我認為中期而言，通膨會回到正常水準。當然，我們必須密切關注局勢。」

她也提到美國房價飆漲，擔心想要購屋的低收入家庭會受到衝擊。種種數據顯示通膨壓力可能拖累美國經濟復甦腳步，而房價飆漲更加劇了泡沫疑慮。

其他國家也正感受到通膨壓力，例如同日公布上季通膨的紐西蘭央行表示，第2季通膨年率躍升至3.3%，比第1季的1.5%增加一倍有餘，除了寫下2011年來最快升速，也高於市場預期的2.7%。這也加深外界對央行可能最快下個月就會開始升息的預期。

美國 央行 房價

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