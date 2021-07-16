我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美利堅「不」合眾國 民調指這兩群人最想「脫美」

「我會回來」楊安澤法拉盛謝票 李昌鈺鼓勵再戰

一波三折 花旗延到8月再公布出售南韓事業細節

編譯林奇賢／綜合外電
花旗集團已宣布將退出台灣和南韓等13國消金市場，並著手出售各地業務。路透
花旗集團已宣布將退出台灣和南韓等13國消金市場，並著手出售各地業務。路透

南韓花旗銀行表示，將延後到8月公布退出當地消費者銀行市場的策略細節，暗示花旗銀行可能在出售南韓消金業務的過程中，遭遇更多阻礙。

韓國先驅報報導，南韓花旗銀行原先計劃在7月宣布是要完全出售當地的消金業務、還是僅出售部分事業，但該公司執行長柳明淳（音譯，Yoo Myung-soon）15日下午致函員工，告知這項時程調整的計畫，「因為潛在買家進行實地查核、以及我們董事會成員和金融（監管）當局商討的時間表，我們準備8月再公布我們退出計畫的細節」。

她重申，諸多金融機構都已提出有意收購花旗銀行南韓消金業務的意向書，而南韓花旗銀行正在評估這些潛在買家。

南韓花旗銀行雖未正式公布潛在買家名單，但據傳已在6月邀請這些潛在買家，加入其虛擬資料室（VDR），作為實地查核的一環。當地媒體報導，超過四家金融機構都已對其消金業務表達興趣，但多數都尋求收購部分業務，例如財富管理部門或信用卡業務。

首爾經濟日報15日報導，南韓花旗銀行的母公司花旗集團，甚至正考慮將南韓和東南亞的消金事業，一起打包出售給總部在倫敦的渣打集團。

南韓花旗銀行5月曾告知記者，這些潛在買家對是否保留所有員工，都保持不太樂觀的態度，該銀行也在6月寄給員工的信中，提供自願離職的選項，顯然是想讓出售消金業務的過程能一路平順。

南韓 東南亞 信用卡

上一則

三大利空拖累 費城半導體指數重挫逾2% 後市怎麼看？

延伸閱讀

陳柏霖新片「詭扯」 奪南韓富川影展評審團大獎

陳柏霖新片「詭扯」 奪南韓富川影展評審團大獎
夫拉正妹坐大腿爆出軌疑雲 秋瓷炫：夫妻熟識的友人

夫拉正妹坐大腿爆出軌疑雲 秋瓷炫：夫妻熟識的友人
張震參演Netflix最新韓劇 將飆戲「與神同行」河正宇

張震參演Netflix最新韓劇 將飆戲「與神同行」河正宇
金映玉訪世報 要助台灣爭取更多疫苗

金映玉訪世報 要助台灣爭取更多疫苗

熱門新聞

疫情下貨櫃船運市場亂象叢生、運價不斷飆漲，貨櫃輪運價走勢進入多空大亂鬥。。（路透）

貨櫃運價一路飆新高 多方：只求貨快到 業者皆願付錢

2021-07-09 20:13
紐約時報專欄作家克魯曼。路透

克魯曼：晶片缺貨危機 川普難辭其咎

2021-07-09 07:23
美股財報季本周將由摩根大通等銀行股拉開序幕。(路透)

美股「逢報即買」鐵律 這次恐失靈

2021-07-11 16:17
記憶體大廠美光科技（Micron Technology）運用人工智慧優化公司現金管理。（本報系資料庫）

記憶體大廠美光 「AI優化」現金管理 已多賺數百萬美元

2021-07-09 02:02
停靠美國長堤港的貨輪正在卸載貨櫃。（路透）

拜登想壓？上海到洛杉磯貨櫃運費 年漲229%到近1萬美元

2021-07-09 01:13
彭博報導，美國財長葉倫和Fed主席鮑爾將開會討論房市風險。美聯社

彭博：葉倫、鮑爾將開會討論美國房市風險

2021-07-14 12:18

超人氣

更多 >
懸崖旁盪鞦韆 2女被拋飛墜谷 駭人瞬間影片瘋傳

懸崖旁盪鞦韆 2女被拋飛墜谷 駭人瞬間影片瘋傳
快看世界／「失孤」結局唏噓 兒子：想留在養父母身邊

快看世界／「失孤」結局唏噓 兒子：想留在養父母身邊
全家僅他拒打疫苗 24歲男染疫 需雙肺移植

全家僅他拒打疫苗 24歲男染疫 需雙肺移植
全美首例 加州通過「保障收入法」 合格者月領千元

全美首例 加州通過「保障收入法」 合格者月領千元
譚德塞改口：不排除新冠病毒自實驗室流出

譚德塞改口：不排除新冠病毒自實驗室流出