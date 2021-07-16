一波三折 花旗延到8月再公布出售南韓事業細節

花旗集團已宣布將退出台灣和南韓等13國消金市場，並著手出售各地業務。路透

南韓 花旗銀行表示，將延後到8月公布退出當地消費者銀行市場的策略細節，暗示花旗銀行可能在出售南韓消金業務的過程中，遭遇更多阻礙。

韓國先驅報報導，南韓花旗銀行原先計劃在7月宣布是要完全出售當地的消金業務、還是僅出售部分事業，但該公司執行長柳明淳（音譯，Yoo Myung-soon）15日下午致函員工，告知這項時程調整的計畫，「因為潛在買家進行實地查核、以及我們董事會成員和金融（監管）當局商討的時間表，我們準備8月再公布我們退出計畫的細節」。

她重申，諸多金融機構都已提出有意收購花旗銀行南韓消金業務的意向書，而南韓花旗銀行正在評估這些潛在買家。

南韓花旗銀行雖未正式公布潛在買家名單，但據傳已在6月邀請這些潛在買家，加入其虛擬資料室（VDR），作為實地查核的一環。當地媒體報導，超過四家金融機構都已對其消金業務表達興趣，但多數都尋求收購部分業務，例如財富管理部門或信用卡 業務。

首爾經濟日報15日報導，南韓花旗銀行的母公司花旗集團，甚至正考慮將南韓和東南亞 的消金事業，一起打包出售給總部在倫敦的渣打集團。

南韓花旗銀行5月曾告知記者，這些潛在買家對是否保留所有員工，都保持不太樂觀的態度，該銀行也在6月寄給員工的信中，提供自願離職的選項，顯然是想讓出售消金業務的過程能一路平順。