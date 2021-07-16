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OPEC：原油需求明年回升恐加速通膨

編譯林奕榮／綜合報導
OPEC預測，全球原油需求將強力復甦，明年回升至疫情前的水準。 (路透)
OPEC預測，全球原油需求將強力復甦，明年回升至疫情前的水準。 (路透)

石油輸出國組織（OPEC）在最新報告中維持今年全球原油需求的展望，依舊看好年底前需求將持續強勁復甦，且預期明年的需求會在中國、印度帶動下進一步升高，回升至疫情前的水準。報告也提到，原油強勁需求反彈將加快通膨步調，讓高債務國家面臨壓力。

OPEC 15日公布的報告預測，2022年全球原油需求將成長3.4%，增至每日9986萬桶，明年下半年則達平均每日逾1億桶。OPEC的資料顯示，2019年的原油需求是平均每日9998萬桶。

這份月報指出，儘管各國疫苗接種率不均，且出現Delta新冠變種病毒，OPEC仍預期疫情限制措施和刺激方案將帶動今年下半年和明年的原油消費。

OPEC預測，汽油和柴油將引領明年原油需求復甦，因陸路交通和運輸正持續好轉，尤其是在美國、歐洲和中國；美國明年的需求將略低於2019年的水準，中國和印度的需求料將超越疫情前的水準。

最新報告反映OPEC對需求將強力彈的信心，也讓該組織和夥伴國（OPEC+）得以進一步放寬2020年時制定的減產協議。布蘭特原油期貨15日一度下滑1.2%，報每桶73.88美元，今年來累計上漲逾40%，主因OPEC減產。

OPEC也示警，富裕國家的原油庫存已降至低於2015-2019年的均值，加上經濟強力復甦，可能導致通膨急升，進而引發升息，「主權債將成為許多經濟體的沉重財政負擔」。

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