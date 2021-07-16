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譚德塞改口：不排除新冠病毒自實驗室流出

股價大漲 莫德納市值 破千億美元

編譯黃淑玲／綜合報導
莫德納如今成為家喻戶曉的生技品牌。圖為莫德納疫苗。(路透)
莫德納如今成為家喻戶曉的生技品牌。圖為莫德納疫苗。(路透)

原本不具知名度的新冠疫苗莫德納（Moderna）的製造商，顯然是疫情大贏家，莫德納公司市值14日一度突破1000億美元大關，原因是全球大規模開打疫苗，以遏止疫情蔓延。

莫德納股價15日早盤漲逾1%，14日盤中一度大漲6.3%，推升股價創新高，市值衝破1000億美元。收盤漲勢收斂，上漲4.9%，報246.66美元。過去12個月，莫德納股價漲幅超過220%。

原本沒什麼名氣的莫德納，如今成為家喻戶曉的生技品牌。美國民眾去打新冠疫苗時，需要告訴醫護人員，要選打多數人已知的大廠牌「輝瑞」，還是打後起之秀「莫德納」。莫德納表示，其新冠疫苗對傳染力強的Delta變種病毒具保護力，但效力下降。而飽受Delta病毒之苦的印度，上月已批准進口莫德納新冠疫苗。

此外，世界衛生組織（WHO）首席科學家斯瓦米納坦建議，民眾勿自行決定混打不同廠牌的疫苗，並說這類決定應由公衛專家定奪。斯瓦米納坦被問及追加疫苗一事時，在線上簡報會中表示，「這是有點危險的趨勢。如果一個國家之中，民眾開始自行決定什麼時候和哪些人可以施打第2、第3或第4劑，情況會十分混亂」。

斯瓦米納坦過去曾說，混打疫苗是「無數據地帶」，但後來在社群網站發文澄清她說的話。她在推特發文說：「一般民眾不應自行做出決定，公衛單位則可以依據手邊資料做出這類決定。」她還說：「混打不同廠牌疫苗的數據還要等，免疫原性和安全性都必須評估。」WHO免疫專家戰略諮詢小組6月曾表示，第1劑接種英國阿斯特捷利康（AZ）疫苗的民眾，第2劑若無AZ可打，可改配美國輝瑞疫苗。

英國牛津大學正率領臨床試驗，針對混打AZ和輝瑞疫苗進行研究。而試驗工作近期已擴大至莫德納和諾瓦瓦克斯（Novavax）疫苗。

疫苗 莫德納 股價

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