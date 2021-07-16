大摩第二季獲利 史上次高

摩根士丹利第2季財報表現優於預期，並締造歷年來第二高獲利紀錄，凸顯資本市場活動熱絡帶動旗下投資銀行部門業績亮眼，協助這家華爾街公司安然度過固定收益交易營收 近乎腰斬的衝擊。

這家總部在紐約的銀行上季獲利34億美元，或每股1.85美元，營收達147.6億美元，表現優於分析師 預期。普通股可分配淨利，從去年同期的30.5億美元增加到34億美元。

投銀部門營收躍增16%，進帳23.8億美元，超越分析師預估的20.8億美元，主要歸功於併購交易諮詢和股票 承銷業務成長。

不過，摩根士丹利15日早盤股價跌1.6%至90.96美元，大致受固定收益交易營收較去年同期陡降45%影響，儘管一年前表現強勁大致受新冠肺炎疫情驅動。

摩根士丹利上季表現與已公布財報的摩根大通和高盛相似，投銀業績也大放異彩，顯示華爾街大銀行把握企業積極尋求併購的機會大賺顧問財。

財務長葉莎雅說：「我們享有另一季強勁的成長，馬力全開。固定收益降幅與同業相仿，投銀表現強，財富管理營收創新高。」她還提到，利潤率直逼28%。

上季投銀部門顧問費收入暴增44%，股票承銷營收成長22%至10.7億美元。

對照下，各大銀行上季證券交易營收普遍從去年同期高峰下滑。摩根士丹利第2季固定收益交易營收16.8億美元，幾乎比一年前的30.4億美元減半，也低於分析師預期的19.1億美元。股票與債券交易營收大減20%至45.1億美元。包含E*Trade財富管理部門上季則貢獻60.9億美元營收，年增30%。投資管理營收幾乎倍增，拜最近收購資產管理公司Eaton Vance之賜。

執行長高曼已表明，目標是把財富與資產管理事業規模擴大到10兆美元；截至6月底，財富與資產管理總額約6兆美元。去年收購Eaton Vance和E*Trade，凸顯摩根士丹利希望提高財富管理占總營收比重。