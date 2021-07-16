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美初領失業金人數再降

編譯林奇賢、陳律安／綜合報導
美初領失業金人數降至去年3月以來低點。（美聯社）
美初領失業金人數降至去年3月以來低點。（美聯社）

美國上周首度申領失業補助金人數，連續第三周低於40萬人的重要關卡，也降至去年3月以來的最低水準，逐步朝疫情前的水準邁進。

美國勞工部15日公布，在9日止的當周，首次申領失業金人數比前一周（經修正後）減少2.6萬人，降至36萬人，符合市場預期，也是自去年3月14日以來最低的數字。相形下，去年7月中旬的單周初領失業救濟金人數達150萬人。

另外，截至3日止當周，連續申領失業救濟金人數減少12.6萬人，至324萬人，也是去年3月以來的最低水準。對勞動市場而言，這個數字要回到疫情前的水準，還有一段距離，但至少目前已有顯著進展。

然而，目前美國勞動市場的主要問題，在於勞工短缺，企業找不到人手。

隨著勞動市場逐漸復元，美國許多州政府已停止發放加發的失業救濟金。而聯邦發放的額外失業救濟金計畫將在9月到期，經濟學家預計，到時回到工作崗位的人將會大增。

其他再如學校復學，減輕父母需在家照顧小孩的問題，疫苗施打率更高，降低外出上班可能染疫的疑慮，都有助於缺工情況到了秋天就可望改善。只是改善的速度能有多快，尚待觀察。這也讓貨幣決策官員們有理由繼續等待更多數據出爐後，再決定是否改弦易轍。

同日公布的7月紐約州製造業指數，則改寫歷史新高，反映出紐約州製造業的訂單量和出貨量皆為17年來最強，且產品出廠價格也締造新猷。

當中一項反映目前工廠就業的指標，升至2018年來最高，至於衡量未來聘僱情況的指標則寫下歷史新高。

根據紐約聯邦準備銀行15日發布的數據，紐約州製造業指數本月攀抵43，遠高於6月的17.4，也遠優於彭博預估的18，創下新高。這項數據若高於零，代表產業景氣擴張。

這項指數中的出廠價格指標上升6.1點至39.4的歷史新高，而原物料成本指數雖然下滑，但仍居高不下，報76.8。該指數中的新訂單指標在本月升抵33.2、出貨指標也激增至43.8，雙雙創下2004年5月以來高點。

紐約州 指數 美國

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