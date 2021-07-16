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臉書鼓勵內容創作 將發10億美元獎金

編譯陳律安／綜合報導

社群龍頭臉書為獎勵在旗下平台發表內容的創作者，將提供逾10億美元獎金，跟進其他同業做法，反映出社群媒體產業已更看重用戶發布的預錄影片、和網路直播等內容。

臉書14日發布這項計畫，加入過去一年其他同業的行列，承諾發放高額獎金，直接投資有助於擴大社群互動的內容創作者。臉書一口氣拿出逾10億美元獎金，也反映出Snap公司的Snapchat、Google的YouTube、及字節跳動的TikTok先前宣布的獎勵規模，已設下相當高的標竿。

臉書表示，創作者在使用其產品時，若達成特定的里程碑，可收到獎金。該公司也計劃提供種子資金，幫助創作者支應在其平台上產生內容的成本。

這項計畫起初僅對獲邀者開放，但未說明時程表或參加資格等細節。

近幾年來，優秀的創作者已成全球社群媒體產業的要角，幫助TikTok、亞馬遜的Twitch等平台愈來愈受歡迎。創作者帶來的潛在收益，已引發各大平台競相追逐和支持具備創作才能的用戶。

臉書在全球的觸角廣伸，在3月，全球每日平均有27.2億人，使用臉書旗下含Instagram（IG）在內等平台。臉書希望，藉由發放獎金，能吸引創作者把精力放在自家平台上。

其他的社群媒體業者也同樣押注創作者。 TikTok去年表示，其創作者基金將在未來三年內，投資全球的內容創作者超過20億美元。

YouTube今年5月宣布成立一個規模達1億美元獎金，將於今、明兩年提供給60秒短影音「Shorts」的創作者。Google說，過去三年已對創作者、藝人及媒體公司支出逾300億美元。

Snapchat同樣在5月表示，已對應用程式內「Spotlight」功能的創作者，發放逾1.3億美元的獎金。

社群媒體 臉書 TikTok

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