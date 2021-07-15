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OPEC+內訌僵局 跨大步和解

編譯林奇賢／綜合報導
沙國與阿聯傳達成協議，化解OPEC+內部僵局跨出一大步。（路透）
沙國與阿聯傳達成協議，化解OPEC+內部僵局跨出一大步。（路透）

知情人士透露，沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國已針對原油產量歧見達成初步協議，既提高阿聯的產量基準、又延長減產協議到明年底，達成「皆大歡喜」的妥協，朝化解石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）僵局跨出一大步，OPEC+近期將再度召開會議。

彭博資訊報導，知情人士指出，阿聯將在現行減產協議於明年4月底到期後，開始採用新的產量基準，也就是每日365萬桶，高於現行的每日約317萬桶；先前阿聯認為，該國現行產量基準太低，受到不公平對待。

由於阿聯的產量基準獲得提高，因而願意支持沙國的提案，也就是延長減產協議到明年底。路透報導，目前不確定是否其他國家也會調整產量基準。

知情人士說，這項調整阿聯調整產量基準的提案，仍須獲得所有OPEC+成員國批准才能生效，OPEC+近期將決定召開會議的日期。阿聯14日也發布聲明表示，該國還沒和OPEC+達成協議。

若讓沙國和阿聯達成的妥協方案，在OPEC+部長級會議上獲得批准，不僅能避開OPEC+內鬥、甚至油價戰的最壞情況，也可望提高原油產量，緩解目前國際油市的供不應求困境。

不過，部分OPEC+成員國已決定好8月原油供應量。

在消息傳出後，國際油價一度跌1%，但之後跌幅縮小，西德州輕原油8月期貨盤中跌0.8%至每桶74.66美元，布蘭特原油9月期貨跌0.6%，報每桶76.06美元。

OPEC+去年同意每天減產近1000萬桶，以因應新冠肺炎疫情肆虐導致需求銳減的情況，之後隨著經濟復甦，這個集團緩步鬆綁減產幅度，目前為每日減產約580萬桶。

OPEC+先前進行增產協商時，最後一刻因阿聯認為自己的產量配額太少而反對。

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