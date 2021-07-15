美國三大銀行上季獲利暴增

美國銀行上季釋出疫情期間留存的22億美元準備金，淨利因此暴增一倍多。（路透）

美國 銀行、花旗、富國銀行等美國重量級銀行，上季淨利暴增。其中美國銀行上季淨利暴增一倍多，花旗與富國銀行的獲利也都優於市場預期，顯示大型銀行業者大致躲過新冠肺炎疫情 的衝擊。

彭博資訊報導，美銀第2季淨利較去年同期暴增一倍以上，攀抵92億美元，每股盈餘（EPS）為1.03美元，遠高於分析師預測每股0.77美元。

資產總額為全美第二大的美銀，上季釋出22億美元的呆帳準備金，反映出經濟前景轉趨樂觀，大規模接種疫苗讓美國政府得以放寬疫情限制措施，並為經濟復甦鋪路。

不過，美國聯準會（Fed）去年為了對抗新冠疫情經濟影響實施的超低利率，卻持續損傷美銀的淨利息收入。

美銀等各大銀行透過存、放款利率間的利差，賺取淨利息收入。美銀上季淨利息收入下滑6%至102億美元，整體營收 也因此減少4%至215億美元。

花旗上季淨利為61.9億美元，EPS為2.85美元，優於一年前的10.6億美元或每股0.38美元。上季營收則下滑12%，放款金額也減少3%。

花旗執行長芙瑞瑟（Jane Fraser）表示，全球經濟復甦的腳步比預期還要快，消費者與企業的信心也逐漸增強。

帶動美國經濟復甦的原因，包括拜登政府施行新冠疫苗接種計畫，並且推動規模達到1.9兆美元的刺激方案。

美國第四大銀行富國銀行第2季淨利則為60億美元，或每股1.38美元，遠優於一年前的淨損38.5億美元，或每股損失1.01美元。上季營收更激增11%至203億美元，優於分析師原估的178億美元。