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紐國預告終止QE 紐元勁升

編譯葉亭均／綜合外電

紐西蘭央行14日意外宣布，將在下周終止量化寬鬆（QE）計畫，引發市場押注紐國央行今年就會升息，激勵紐元14日盤中勁升逾1%。

紐西蘭央行維持基準的官方現金利率為0.25%不變，但表示其規模1,000億紐元（700 億美元）的「大規模資產收購計畫」將在7月23日前終止。

決策聲明也刪除先前關於達成通膨和就業目標需要一段時間和耐心的措辭，使經濟學家預測紐國央行最快可能提前至8月升息，讓紐西蘭成為率先升息的首批國家。

據悉，紐元兌美元匯率14日盤中勁升1.4%至0.7042美元。對此，央行決策聲明表示：「成員同意通縮和高失業率的下行風險已經消退。」「委員會同意，現在『最不令人後悔』的政策，就是可能能以更快的速度，縮減2020年中以來所實施的大規模貨幣支撐措施。」

澳盛銀行首席經濟學家佐爾納認為，紐西蘭央行的最新措施可能是在預告，讓市場為8月升息做好準備，剩下就取決於消費者物價和就業市場數據。

紐國經濟在房市榮景和強勁零售支出的支撐下持續成長，不受新冠疫情影響，但也引發經濟可能過熱、導致通膨率超過央行目標並衝擊就業市場的疑慮。

紐國第1季國內生產毛額（GDP）成長1.6%，超越預期。

據上周一項調查顯示，紐國當前的企業展望優於疫情前水準，聘僱和通膨壓力開始顯現。

紐西蘭央行指出，在欠缺進一步經濟衝擊的情況下，消費者物價壓力預期會隨時間上升，原因是國內產能壓力提高且勞動力短缺更嚴重。

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