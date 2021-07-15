紐國預告終止QE 紐元勁升

紐西蘭央行 14日意外宣布，將在下周終止量化寬鬆（QE）計畫，引發市場押注紐國央行今年就會升息 ，激勵紐元14日盤中勁升逾1%。

紐西蘭央行維持基準的官方現金利率為0.25%不變，但表示其規模1,000億紐元（700 億美元）的「大規模資產收購計畫」將在7月23日前終止。

決策聲明也刪除先前關於達成通膨和就業 目標需要一段時間和耐心的措辭，使經濟學家預測紐國央行最快可能提前至8月升息，讓紐西蘭成為率先升息的首批國家。

據悉，紐元兌美元匯率14日盤中勁升1.4%至0.7042美元。對此，央行決策聲明表示：「成員同意通縮和高失業率的下行風險已經消退。」「委員會同意，現在『最不令人後悔』的政策，就是可能能以更快的速度，縮減2020年中以來所實施的大規模貨幣支撐措施。」

澳盛銀行首席經濟學家佐爾納認為，紐西蘭央行的最新措施可能是在預告，讓市場為8月升息做好準備，剩下就取決於消費者物價和就業市場數據。

紐國經濟在房市榮景和強勁零售支出的支撐下持續成長，不受新冠疫情影響，但也引發經濟可能過熱、導致通膨率超過央行目標並衝擊就業市場的疑慮。

紐國第1季國內生產毛額（GDP）成長1.6%，超越預期。

據上周一項調查顯示，紐國當前的企業展望優於疫情前水準，聘僱和通膨壓力開始顯現。

紐西蘭央行指出，在欠缺進一步經濟衝擊的情況下，消費者物價壓力預期會隨時間上升，原因是國內產能壓力提高且勞動力短缺更嚴重。