樂金化學砸87億美元拚綠能

樂金化學未來五年將斥資10兆韓元，投資電池材料等事業。（路透）

全球最大電動車 電池製造商樂金化學（LG Chem）到2025年將斥資10兆韓元（87億美元），加快旗下電池材料等事業的發展腳步，以因應電動車電池需求持續升溫的趨勢，凸顯樂金化學加入其他南韓 工業巨頭的行列，朝綠色能源轉型。

彭博資訊報導，樂金化學14日表示，將投資 6兆韓元，以擴大陰極、隔膜等電池材料的產線，另在生產環保石化產品方面，將投入3兆韓元，其餘資金則投入樂金生命科學業務。

在電動車需求激增之際，樂金化學大舉投資旗下電池材料事業。該公司預估，到2026年電池材料市場的規模，將擴大至100兆韓元左右，遠高於2021年的39兆韓元。

樂金化學表示，為了搶占此一商機，12月將開始在龜尾興建一座陰極材料工廠，年產能為6萬噸。樂金化學預計到2026年陰極材料的產能將擴增至26萬噸，遠高於2020年的4萬噸。

樂金化學執行長申學哲表示，對於陰極使用的金屬材料，為取得穩定供應管道，樂金正致力於和一家礦商成立合資企業。樂金化學也正在尋求併購電池隔膜業者，或與電池隔膜業者成立合資企業。

在石化業務方面，樂金化學計劃轉向生產生物塑料、生物高吸水性聚合物等環保產品。

在生命科學領域，該公司計劃斥資逾1兆韓元，成為擁有兩種以上新藥的國際級製藥廠，目標是進軍美國和歐洲市場。

申學哲指出：「這是公司成立以來最具創新精神的改變，將進一步提高公司的價值與永續性，且下半年我們就能看到實質成果。」

為降低碳足跡、促進永續成長，許多南韓企業近來紛紛宣布大規模投資計畫。例如，SK Innovation本月初表示，到2025年將投資30兆韓元，以強化旗下綠能事業，主要是電池和回收塑膠廢棄物事業，樂天化學則在13日宣布，到2030年將斥資4.4兆韓元，以提高氫氣產量。

為取得更多資金，以資助旗下電池事業，樂金化學一直在推動旗下樂金能源（LG Energy）上市案，且上月已向南韓證券交易所提交首次公開發行股票（IPO）申請書。