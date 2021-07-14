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小摩高盛犀利 市場不賞臉

編譯林聰毅／綜合報導

受惠於釋出龐大的貸款損失準備金，摩根大通（小摩）與高盛第2季獲利都比一年前激增逾一倍，但市場卻未報以熱烈「漲」聲，主因是分析師認為這兩家銀行的亮眼表現主要仰賴投資銀行等事業，難以持續，拖累股價13日下跌，並引領銀行類股走低。

資產高居全美銀行之冠的小摩，上季淨利年增155%至119億美元（或每股3.78美元），總營收為314億美元，都高於分析師預估。小摩是第一家公布上季財報的美國大型銀行，也將成為銀行業如何應對美國經濟重新開放的重要觀察線索。

銀行業去年原本撥備數百億美元的貸款損失準備金後，但借款人繳納本息的情況優於預期，促使各銀行釋出準備金，拉抬獲利。例如小摩在沖銷7.34億美元後，上季從釋出的30億美元貸款準備金中獲利23億美元。

小摩執行長戴蒙說：「隨著經濟前景持續改善，貸款戶的資產負債表仍然異常強勁。」「特別是，淨沖銷金額減少了53%，遠比預期佳，反映了我們的顧客和客戶的財務愈來愈強健。」

小摩上季投銀收入費用達35.7億美元，優於預期，併購顧問費收入成長52%，但整體交易收入下滑28%，消費者銀行部門淨利息收入也減少8%。小摩股價13日下跌1.72%。

高盛上季淨利也年增一倍多至53.5億美元；每股盈餘為15.02美元，也優於分析師預期；總營收則躍增16%至153.9億美元。

蓬勃發展的首次公開發行股票（IPO）市場提振高盛的股票承銷業務，促使投銀業務營收創下公司史上單季第二高，僅次今年第1季。

高盛上季投銀業務淨總營收為36.1億美元，高於市場預期。高盛今年來在全球併購、股票發行、和首次公開發行股票等方面的表現均名列第一。

今年企業趁股市迭創新高而爭相上市，根據FactSet的數據，今年迄今，透過傳統IPO籌措的資金總額達到創紀錄的1,350億美元，遠高於五年平均每年只有530億美元。

但高盛的交易部門業務也放緩，上季淨營收總計為 49.0億美元，包括股票交易部門的22.3億美元及固定收益部門的25.8億美元，遠不如第1季的75.8 億美元。

高盛股價13日下跌1.19% 。

高盛 營收 股票

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