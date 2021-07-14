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博通擬200億美元收購SAS

編譯葉亭均／綜合報導
博通尋求再收購商業分析軟體大廠賽仕軟體。（路透）
博通尋求再收購商業分析軟體大廠賽仕軟體。（路透）

知情人士透露，晶片製造業者博通（見圖，路透）正在洽談以多達200億美元，收購未上市的商業分析軟體大廠賽仕軟體公司（SAS Institute），成為這家科技巨擘加強企業軟體布局的最新行動。

華爾街日報引述知情人士報導，這樁交易對賽仕的估值達到150億-200億美元，若談判沒破裂，有望在未來幾周內敲定。

知情人士說，這個估值是所謂的企業價值，包含債務，並已根據資產負債表上的現金進行調整。

博通可能以股票進行交易。該公司約有95億美元現金、約400億美元的債務，並暗示可能不會再舉債完成併購，股價過去一年大漲約50%，目前市值近2000億美元。博通已透過併購案壯大為半導體巨擘，在2018年企圖收購高通一案遭美國政府封殺後，仍持續尋求更多交易。

博通執行長陳福陽主要聚焦在核心的晶片事業之外，多元化業務，與微軟等業者相競爭。博通2018年敲定以190億美元收購CA科技公司，隔年又以約107億美元買下賽門鐵克（Symantec）的企業業務，成為半導體與基建軟體大咖。

賽仕銷售廣泛的企業軟體，包括客戶情報與視覺分析產品，去年營收30億美元。

不過，這樁交易可能面臨監管疑慮，因為拜登政府計劃抑制產業整併活動，對科技巨擘的立場也較強硬。總統拜登上周簽署的行政命令也鼓勵聯邦貿易委員會（FTC）等機構採行新規範與政策，避免大型科技平台的規模與權力繼續擴大。

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