馬斯克挨告出庭：討厭當特斯拉CEO
特斯拉2016年收購SolarCity一案被公司股東告上法院，執行長馬斯克12日出庭時辯護自身清白，表示自己沒有不適當作為，他甚至語出驚人地說，他討厭當特斯拉執行長，比較想把時間花在設計和工程上，但如果他不當，「特斯拉會死」。
這項訴訟源於特斯拉2016年以26億美元的全股票交易收購SolarCity，從而耗盡公司資產。當時馬斯克同時為特斯拉和SolarCity的董事長，SolarCity又是馬斯克和兩個表兄弟共同創辦的公司，遭工會退休金基金和資產管理機構指控馬斯克鐵腕主導特斯拉董事會的討論，通過這項交易，而且還買貴了。
馬斯克表示，他未參與董事會委員會的討論，「根本不知道過程」，他不負責發董事薪水、無法決定董事去留，而且因為他在兩家公司都有持股，交易又未涉及現金，他也沒受惠，並強調收購SolarCity是特斯拉未來十年永續能源策略的關鍵。
他也說，他不喜歡當特斯拉的老闆，「我相當討厭這件事，我寧願花時間在設計和工程上，那才是我真正喜歡做的事」，「我努力試著不當特斯拉執行長，但我還是得當，否則老實說，特斯拉會死」。
為了描述馬斯克專橫的管理風格，原告律師還舉例指出，馬斯克曾自封為「特斯拉技術之王」。
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