馬斯克挨告出庭：討厭當特斯拉CEO

特斯拉 2016年收購SolarCity一案被公司股東告上法院，執行長馬斯克 12日出庭時辯護自身清白，表示自己沒有不適當作為，他甚至語出驚人地說，他討厭當特斯拉執行長，比較想把時間花在設計和工程上，但如果他不當，「特斯拉會死」。

這項訴訟源於特斯拉2016年以26億美元的全股票交易收購SolarCity，從而耗盡公司資產。當時馬斯克同時為特斯拉和SolarCity的董事長，SolarCity又是馬斯克和兩個表兄弟共同創辦的公司，遭工會退休金 基金和資產管理機構指控馬斯克鐵腕主導特斯拉董事會的討論，通過這項交易，而且還買貴了。

馬斯克表示，他未參與董事會委員會的討論，「根本不知道過程」，他不負責發董事薪水、無法決定董事去留，而且因為他在兩家公司都有持股，交易又未涉及現金，他也沒受惠，並強調收購SolarCity是特斯拉未來十年永續能源策略的關鍵。

他也說，他不喜歡當特斯拉的老闆，「我相當討厭這件事，我寧願花時間在設計和工程上，那才是我真正喜歡做的事」，「我努力試著不當特斯拉執行長，但我還是得當，否則老實說，特斯拉會死」。

為了描述馬斯克專橫的管理風格，原告律師還舉例指出，馬斯克曾自封為「特斯拉技術之王」。