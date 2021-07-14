三星5奈米奪新單 強碰台積電

外電報導，Google完成自家手機晶片開發，將以三星5奈米進行生產。（路透）

三星 與台積電 在5奈米晶圓代工市場持續交戰。外電報導，Google完成自家手機 晶片開發，將以三星5奈米進行生產，並取代Google自有手機品牌過往搭載高通驍龍系列晶片的架構。

這是三星5奈米繼獨家代工高通5G旗艦晶片「驍龍888」之後，又拿下一家指標大廠手機晶片訂單。儘管Google自有手機品牌銷量不大，但仍相當具有意義。業界認為，三星先後透過自家晶片，以及高通、Goolge手機晶片為5奈米練兵，意圖趕上台積電的企圖心明顯。

面對三星緊追，台積電一向不評論單一客戶或競爭者訊息。事實上，台積電在5奈米擴充已有長期投資擴產計畫，由於台積電5奈米客戶群已擴張至20多家夥伴，除了智慧手機，更橫跨汽車、高效能運算、物聯網與AI設計等領域，累計出貨量超過50萬片，因應市場需求強勁，也已訂下今年5奈米家族產能較去年實現翻倍以上擴充的目標。

業界人士指出，Google自行研發手機晶片的消息傳言已久，若這次順利隨著新機量產上市，將是繼蘋果、三星、華為等品牌廠後，再度採用自家手機晶片的手機品牌廠，同時若三星拿下相關訂單，則將是非蘋手機布局的另一突破。

Google早已傳出要投入研發自家手機晶片，從外電消息來看，Google最新款自有品牌手機Pixel 6一度還傳出要改用三星手機晶片，這次則是盛傳會使用的Google代號為「Whitechapel」的自研首款手機晶片。據國外知名爆料人Jon Prosser曝光Google新款手機Pixel 6系的規格，這款新機使用的處理器將採用三星5奈米製程打造，是由Google與三星半導體部門聯合開發，效能高通高階款「驍龍870」不相上下。

三星近期5奈米製程相關消息頻傳，南韓當地有傳聞新擴5奈米廠區良率不佳，但由於三星在南韓政策支持下，整體5奈米產能在南韓確實正在長期計畫下持續提升。

依據三星計畫，因應委外生產需求，將先擴充南韓本地5奈米產能，其中平澤廠區今年新增的專案投資全數採用極紫外光（EUV）設備生產，因此將促使三星今年資本支出飆高至約280億美元。

記者尹慧中／台北報導

台積電本周四（15日）將召開法說會，市場昨（13）日不受三星在5奈米代工業務持續進逼消息干擾，積極進場押寶台積電法說會行情，推升台積電股價重返600元整數關卡之上，終場以607元作收，為近一個月來新高價，上漲14元，單日市值回升至約15.74兆元，市值單日增加約3,700億元。

外資昨日擴大買超台積電2.7萬餘張，為去年10月9日來最多，連續兩個交易日回補買超台積電約3.6萬餘張，持股比重回升至約74.7%，提前卡位法說會行情。

由於本土疫情肆虐，雖然生產線人員無法居家作業，但台積電日前已宣布擴大非產線人員的居家辦公或分組辦公措施，同時今年5月也已更新防疫措施，除必要廠商外全面停止外部人員入廠，員工及持有長期工作證廠商人員應避免竹、中、南跨區移動，並依分組分流及動線規劃行進等。

台積電本月12日宣布新增三名員工確診，不過當時已在24小時內由防疫委員會調度，匡列其密切接觸者百餘人進行PCR檢測並居家隔離，防止相關影響擴大。