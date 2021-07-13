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蘋果新一代iPad mini 秋天登場

編譯葉亭均／綜合報導
外媒披露，蘋果今年秋天將推出九年來最大改款的第六代iPad mini，以及兩款搭載自行研發的M系列處理器的新款iMac桌機。（路透）
外媒披露，蘋果今年秋天將推出九年來最大改款的第六代iPad mini，以及兩款搭載自行研發的M系列處理器的新款iMac桌機。（路透）

蘋果今年秋天新品除了新iPhone備受期待之外，傳出也將推出九年來最大改款的第六代iPad mini，以及兩款搭載自行研發的M系列處理器的新款iMac桌機。市場看好，蘋果平板與iMac改款，有望吸引果粉新一波換機潮。

蘋果於2019年推出第五代iPad mini，7.9吋螢幕搭A12 Bionic晶片，並支援Apple Pencil手寫筆的操控。市場傳言，蘋果正在調整iPad mini設計，包括邊框更薄並移除Home鍵。

先前有傳言指出，第六代的iPad mini將在今年底前問世，但根據最新報導，最快可能在今年秋季就會推出。

彭博資訊「Power On」時事通訊記者葛曼（Mark Gurman）表示，第六代iPad mini「應該會在」秋季推出。他引述消息人士的說法指出，這會是該裝置「九年歷史以來最大的重新設計」，將類似iPad Air所出現的調整。

外洩的設計圖顯示，iPad mini的尺寸規格與當前款式相同，僅差距3公釐。Lightning接頭據傳已換成USB Type-C，揚聲器的部分也有所改善，同時保留Touch ID做為電源按鈕感測器的形式。

另一方面，葛曼同步爆料，第六代iPad mini並非是蘋果規劃中的唯一產品，還包括更新的24吋iMac，以及推出第二款採用Apple Silicon的iMac產品。

報導指出，新款產品將是尺寸更大的iMac，顯然是要取代當前的27吋iMac，但可能有更大的螢幕。這款iMac可能會搭載謠傳中的M1X晶片或是M2，而不是M1晶片。

蘋果自家M系列晶片由台積電獨家代工，並由廣達負責整機組裝，市場認為，隨著新iMac問世，其搭載最新的M系列處理器可望帶來更優異的性能優勢，有助帶動新一波換機潮。

蘋果 晶片 Apple

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