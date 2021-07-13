熱浪襲美 農場餐飲重傷

熱浪上月襲擊北美洲西北部，許多產業都飽受衝擊。（路透）

熱浪 上月襲擊北美洲西北部，當地多處創下高溫紀錄，從果農到林木業甚至甜甜圈業者，許多產業都飽受衝擊；從美國 的奧勒岡州到華盛頓州，各大農場和商家正從災害中復原，至於相關災損目前尚難估計。

在上月，熱浪侵襲北美洲西北部，導致美、加逾70處的氣溫不是追平歷史紀錄，便是改寫新高。美國波特 蘭氣溫高達攝氏46.67度、西雅圖也達42.22度，加拿大卑詩省利頓村的氣溫更逼近50度。許多農場和餐廳業者被迫展開緊急行動，有些店家裝設新設備或減少營業時間，有些業者則仍在評估長期損害。

對華盛頓州中部的果農而言，熱浪造成的問題特別嚴重，水果無法承受高溫，員工更難耐酷暑的荼毒。

種植耶誕樹的業者也憂心忡忡。Noble Mountain林場的總經理薛佛說，在熱浪襲擊後，「我們從沒碰過這種情形，不知道未來樹木長大後會是什麼模樣」。

在波特蘭的Voodoo甜甜圈餐館，員工因熱浪而停工兩天，因為店內空調系統太小，根本不夠用。員工佛萊瑟說說，氣溫甚至高到融化了甜甜圈上的糖霜。

經濟學家說，熱浪可能對財務造成嚴重的負面衝擊，但他們尚未估算出災損數字。

導致店家關閉的極端天候事件，對經濟的衝擊可能相當劇烈。Enki研究公司災害模型研究員華森說，今年2月導致德州大停電的冰風暴，可能使企業損失900億美元。

美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）說，去年共有22起與氣候相關的天災，包括野火、乾旱、颶風等，帶來的損失超過10億美元。

冷氣空調業者大概是熱浪的少數受益者。北美西北部地區每年的這個時候，氣溫通常約比今年低，西雅圖地區約44%的家庭有空調，波特蘭地區則有79%的家庭有冷氣。

在華盛頓州林伍德的King冷暖空調公司，今年的生意大概是有史以來最好。

光是在6月28日這天，也就是最熱的那一天，收到700多通電話，不是詢問裝冷氣事宜，就是要叫修冷氣。