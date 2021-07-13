央行主權基金 提高關注ESG

最新調查結果發現，約三分之一的央行 和主權財富基金，在過去一年提高對環境、社會和公司治理（ESG）的關注，且更多央行考慮將氣候變遷 納入投資 決策考量。

路透報導，景順投信（Invesco）進行的「全球主權資產管理研究」顯示，63%受訪央行官員認為，處理氣候變遷問題是央行的使命，逼近50%受訪央行官員認為，應把減緩氣候變遷列為貨幣政策目標。這項研究也顯示，逾50%受訪央行和主權財富基金擁有具體ESG政策，比率高於2019年的44%。

這項研究調查了全球141名央行與主權財富基金投資部門的主管，管理的資產規模合計約19兆美元，涵蓋ESG、中國等領域。這項研究顯示，有更多央行考慮將氣候變遷列入投資決策考量，且64%受訪央行官員認為，在運用外匯存底方面，綠色債券是一種具有吸引力的投資標的。例如，歐洲央行（ECB）上周表示，在進行核心政策決策時，會進一步考慮氣候變遷的因素。中國央行也說，將提高綠色債券在外匯存底投資中的比率，並控制投資高汙染資產的比重。

主權財富基金也正努力尋找永續投資的機會。景順的調查結果顯示，52%受訪主權財富基金表示，提高獲利是他們採取ESG投資策略的主要原因。