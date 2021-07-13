歐洲央行 （ECB）總裁拉加德表示，歐洲央行下周將提出新的貨幣政策指引，並預告明年將推出新措施，要在目前的緊急購債計畫到期之後，繼續支持歐元區經濟，暗示將維持寬鬆政策。

幾天前，歐洲央行才調升通膨目標至2%，並承認通膨率可能會超出這個目標。拉加德11日接受彭博電視訪問時表示，歐洲央行管理委員會22日開會時，會有「若干值得注意的變異和調整」。

拉加德在20國集團（G20）財金首長會議後受訪時說：「這（下周的決策會議）將是一場重要的會議。考量到我們必須兌現承諾的延續性，前瞻指引勢必得重新考慮。」

歐洲央行目前的指引為，只要必要，將透過構債提供刺激措施，並維持利率 在目前的歷史低點水準，直到通膨展望「強勁地邁向」其通膨目標。拉加德預期，歐洲央行目前規模1.85兆歐元（2.2兆美元）的購債計畫「至少」會實施到明年3月，接著會「轉型到新模式」。她未說明具體細節，只說歐洲央行的目標將是維持信用寬鬆。

不過，她認為現在還沒必要討論緊急刺激措施退場的時機，她表示，由於新冠肺炎變種病毒 讓世人重返正常生活更加不易，她對經濟復甦僅「審慎樂觀」。通膨今年會上揚，但歐洲央行認為這只是一時性的。