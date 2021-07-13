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美國阻擋 歐盟暫緩推數位稅

編譯廖玉玲／綜合報導

歐盟12日宣布，將延後推動數位稅的計畫，先全力處理最低稅率議題，到10月再重新評估；美國強力反對也是一個原因。

歐盟執委會發言人費瑞表示，儘管在這段艱難的時期，數位稅可作為歐盟新的財政來源，但「我們已經決定，將延後推動數位稅」。

歐盟表示，待秋季時再重新評估數位稅的問題，在此之前將更深入討論全球租稅議題。費瑞表示，為了完成全球租稅改革，「我們希望集中火力，因此暫時擱置數位稅的問題」。

美國財政葉倫12日將在布魯塞爾與歐盟財金首長和執委會官員會面，預料將討論全球最低稅率和數位稅的問題。美國向來強力反對歐盟課徵數位稅，因為首當其衝的就是矽谷眾多科技巨頭。葉倫也擔心，歐盟的數位稅將影響全球最低稅率案在美國國會的進度。G20財金首長上周末在威尼斯開會，已就全球最低稅率達成協議，部分歐洲官員也因此質疑歐盟執委會這個計畫的價值。

歐盟經濟委員簡特里尼10日時被問到數位稅是否會延宕，他說，歐盟的優先任務是實施G20的方案。全球最低稅率協議目前已得到全球130多個國家支持，所有細節須在10月前拍板。

美國也擔心，萬一歐盟如期在本月提出數位稅計畫，可能對全球最低稅率案不利，讓此案在美國國會表決時出現變數。就算在歐盟執委會內部，也有人持不同意見，一名官員亦擔心，數位稅可能會衝擊影響更廣泛的全球租稅協議。

法國、奧地利、義大利和西班牙等幾個歐盟成員國，已自行實施數位稅，但部分國家也已同意，如果G20的最低稅率制實施，他們就會停止原來的數位稅。

歐盟 美國 葉倫

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