歐盟減碳 航空船運將加稅

歐盟執委會預定公布的法律草案中，目標是到2030年時，能夠達成排碳量比1990年減少55%。（路透）

歐盟 本周將宣布新的減碳 計畫，成為全球第一個修法力拚在未來十年減少排碳量的主要經濟體，具體內容包括對使用高汙染燃料的航空及船運業者加重稅負，並首度開徵全歐盟航空燃油捐，對使用低排碳燃料者提供獎勵，以及擴大歐盟碳交易計畫等。

路透報導，歐盟執委會預定14日公布名為「符合55（Fit for 55）」的法律草案中，目標是到2030年時，能夠達成排碳量比1990年水準減少55%的目標。

歐盟將提出12項針對能源、產業、運輸及建物供暖的政策，包括更嚴格的汽車排放二氧化碳法規，並將宣布全球首件的碳邊境 關稅細節，瞄準從國外進口的鋼鐵與水泥等高碳排進口商品。

金融時報報導，執委會將提議以十年為期，逐步提高汽油、柴油及飛機用燃油的稅負；零排碳燃料、氫能及永續性的飛機燃料十年內不會被課稅，以推動業界投資成本不貲的綠能科技，搶得先發優勢。

歐盟2006年起實施的能源稅法規，其實是「偏向使用碳基燃料」，包括對不同國家使用汙染性燃料給予諸多豁免，且漏洞百出。

新法規在設計上，將對整個歐盟的能源產品制定一系列的最低稅率。主管經濟事務執委甘提羅尼表示，這項改革「現在須做，否則無期」。

最大的改變，是不再豁免高汙染飛機燃油的稅負，規定航空業者在歐盟境內航線使用高汙染燃油不再免稅，但不包括純貨運飛機，非商用飛機則適用較低稅率。執委會並計劃逐步取消航空業者的免費碳權，使業者的減碳壓力大增，否則就須為汙染付費。

這項計畫也將納入歐盟碳交易系統（ETS）從2005年推出以來的最大變革，預料將首度納入船運業。

不過，這項議案可能會遭到一些會員國及民眾的反彈；而且有關徵稅的議案，須得到27個會員國一致同意才能成立，因此預料歐盟27國和歐洲議會將協商好幾個月。

較貧窮的東歐各國已擔心逐步擺脫依賴煤炭，對經濟所造成的影響。A4E民航業團體表示，新碳稅規定在「生態上及經濟上皆屬反生產性」，可能對歐盟內部及全球市場的競爭造成扭曲，而最低稅率制可能在單一市場內形成不同的稅率，因此應該以市場決定的碳稅價格作為唯一的主要稅負。

歐盟鋁業團體也呼籲，能在歐盟實施碳邊境稅的第一階段，先取得豁免，否則將失去競爭優勢。