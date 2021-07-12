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加州山火今年恐更嚴重 消防隊長：採取解決政策勢在必行

房價飆升 全球央行頭大

編譯林奇賢／綜合報導

全球大部分地區的房價飆升，正在考驗各國央行如何收回刺激措施的能力。從長遠來看，若央行退場的時間太晚，恐將促使房價進一步上漲，並加劇對金融穩定的擔憂；若央行撤回刺激措施的力道太猛，將擾亂市場並拉低房價，進而威脅經濟從新冠肺炎疫情復甦。

彭博資訊報導，紐西蘭、南韓和加拿大的央行官員將在本周召開利率決策會議。這些國家節節上揚的房價，正使央行承受壓力，須想辦法讓一般勞工買得起房子。央行決策官員對房市泡沫爆破造成的金融危機仍記憶猶新，因此，隨著經濟成長，部分央行在討論放慢資產收購步調、甚至是升息時，如何抑制飆漲的房價，成為最需深思熟慮的難題。

瑞穗總合研究所經濟學家、前日本央行理事門間一夫說，大多數央行將會逐步撤回疫情時期的支持措施，但如何在退場時不會傷害到房貸戶，將是一大挑戰，「貨幣若用於某些特定目的，例如抑制房市活動等，恐怕造成其他問題，像是過度抑制經濟復甦」。

不過，若央行不出手抑升房價，又會衍生其他風險。彭博經濟分析顯示，當前房市已閃現類似2008年泡沫的警訊，恐怕引發金融失衡的問題，並使不平等惡化。

由於許多經濟體仍在努力應付疫情或緩慢的貸款成長，央行官員或許可以尋求升息以外的替代方案，例如調整貸款成數（LTV）的限制，或是調整房貸的風險權數，這就是所謂的總體審慎政策。但這些措施不保證會成功，因為房屋供應不足、政府的稅務政策，也都是影響房價的重要變數。

萊比錫大學教授施納伯認為，最好的解決方式是，央行停止進一步擴大資產負債表，然後在很長一段時間內以非常慢且漸進方式調升利率。

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