油價周線收黑 兩個月首見

上周國際油價劇烈震盪，周線收黑，為5月以來首見。（路透）

在石油 輸出國組織與夥伴國（OPEC+）為了增產而鬧內訌之際，國際原油價 格9日收漲，但是周線收黑，為5月以來首見。

西德州原油8月期貨9日上漲2.22%，收每桶74.56美元；同日布蘭特原油9月期貨收漲1.93%，報每桶75.55美元，但這兩大原油期貨一周來都下跌0.8%。上周國際油價劇烈震盪，因為OPEC+的前景蒙上陰霾。

原油價格上周稍早一度升抵六年高點，因為OPEC+無法就增產達成協議，使市場擔心供應短缺。

在時節進入夏季駕車出遊季節之際，美國 、印度、中國大陸等國家的燃料用量都增加。美國民眾大舉出遊，導致燃油庫存快速消耗，並促使美國的煉油廠產能幾近全開，以跟上市場需求。

在OPEC+上周的談判中，沙烏地阿拉伯提議，在明年底前，以每月日產量增加40萬桶的方式，把日產量逐步恢復到580萬桶。但阿聯表示，除非能調整自身的產量目標，否則不會支持這項協議。若OPEC+無法達成協議，可能使OPEC+分崩離析，並再度引發油價大戰。

Third Bridge公司全球工業、原料及能源主管麥克納利說，沒有人能釐清未來的原油供應成長情勢，「全世界需要更多原油，也預期能取得更多原油，因此儘管供給情勢不明，需求仍持續增加」。

在此同時，交易員也關注Delta變種病毒在全世界散播，尤其是疫苗接種率低的亞洲國家首當其衝。若政府祭出新的人員移動限制，可能進一步衝擊原油需求復甦。